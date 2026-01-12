إعلان

أمانة ثقيلة.. ماذا قال المستشار هشام بدوي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب؟

كتب : محمد أبو بكر

04:37 م 12/01/2026

المستشار هشام بدوي

كتب- محمد أبو بكر:

قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في كلمته عقب انتخابه، إن العمل البرلماني يقوم في جوهره على مبدأ الشورى والتعاون لتحقيق الصالح العام.

وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على منحه الثقة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يمثل أمانة ثقيلة، سائلًا الله العون والتوفيق في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة، والوفاء بها على النحو الذي يحقق مصالح الشعب المصري العظيم، وينصف كل صوت داخل القاعة سواء كان مستقلًا أو حزبيًا.

وأكد أن أعضاء المجلس جميعًا مستأمنون على مصالح الوطن، ومدينون له بالعطاء والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يحمل اسمًا عريقًا وتاريخًا برلمانيًا راسخًا، أسهم في بنائه عبر مراحله المختلفة نخبة من أبناء الوطن، وضع كل منهم لبنة في صرحه التشريعي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن الشعب المصري ألقى بأمانة كبيرة على عاتق نوابه، تتطلب منهم بذل أقصى الجهود والعمل الجاد لتحقيق طموحاته وخدمة مصالحه، قائلًا:"أتعهد بالالتزام بالمساواة والموضوعية بين جميع الأعضاء دون تحيز، وبالحياد الكامل، واحترام الدستور، والحفاظ على هيبة المجلس، والقيام بالدورين التشريعي والرقابي على أكمل وجه".

وأشار إلى أن مجلس النواب ظل عبر تاريخه ركيزة أساسية في ممارسة سلطة التشريع ووضع الخطط الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا عزم المجلس على استكمال البنية التشريعية التي تمهد لمسارات التنمية والرقابة، وتضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها.

وأضاف أن المجلس يعمل في هذا الإطار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتحمل مسؤولية سياسات الإصلاح الشامل بخطة واضحة وثابتة، في ظل تحديات جسام وتطورات إقليمية متسارعة، مؤكدًا أن الدور التشريعي لا ينفصل عن الدور الرقابي، وأن الهدف الأسمى هو تحقيق مصلحة الوطن وأبنائه، من خلال تعاون متوازن وهادف مع مؤسسات الدولة الدستورية، دون مغالاة أو تقصير.

