الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، نتيجة فرز أصوات انتخابات وكيلي مجلس النواب، والتي أسفرت عن فوز كل من عاصم الجزار ومحمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب، بعد حصولهما على أعلى عدد من الأصوات بين المرشحين.

وجاءت النتائج على النحو التالي: حصل عاصم الجزار على 512 صوتًا، فيما نال محمد الوحش 495 صوتًا، بينما حصلت سحر عتمان على 87 صوتًا، وإسلام التلواني على 35 صوتًا، وعوض رجب أبو النجا على 21 صوتًا.

وبذلك حسم المرشحان عاصم الجزار ومحمد الوحش مقعدي الدائرة، بعد تفوقهما في عدد الأصوات على باقي المنافسين، وفقًا للنتيجة التي أعلنها رئيس المجلس رسميًا.

وكان المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، وجه كلمة لأعضاء المجلس عقب انتخابه رئيسا للمجلس بالجلسة الافتتاحية اليوم.

جاء في كلمته، توجيه الشكر والتقدير لأعضاء المجلس علي انتخابه، سائلا الله أن يعينه علي تلك المسئولية.

