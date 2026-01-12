إعلان

الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث

كتب – نشأت علي:

05:56 م 12/01/2026 تعديل في 05:59 م

المهندس عاصم الجزار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، نتيجة فرز أصوات انتخابات وكيلي مجلس النواب، والتي أسفرت عن فوز كل من عاصم الجزار ومحمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب، بعد حصولهما على أعلى عدد من الأصوات بين المرشحين.

وجاءت النتائج على النحو التالي: حصل عاصم الجزار على 512 صوتًا، فيما نال محمد الوحش 495 صوتًا، بينما حصلت سحر عتمان على 87 صوتًا، وإسلام التلواني على 35 صوتًا، وعوض رجب أبو النجا على 21 صوتًا.

وبذلك حسم المرشحان عاصم الجزار ومحمد الوحش مقعدي الدائرة، بعد تفوقهما في عدد الأصوات على باقي المنافسين، وفقًا للنتيجة التي أعلنها رئيس المجلس رسميًا.

وكان المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، وجه كلمة لأعضاء المجلس عقب انتخابه رئيسا للمجلس بالجلسة الافتتاحية اليوم.

جاء في كلمته، توجيه الشكر والتقدير لأعضاء المجلس علي انتخابه، سائلا الله أن يعينه علي تلك المسئولية.

اقرأ أيضًا:

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وكلاء مجلس النواب عاصم الجزار مجلس النواب محمد الوحش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصائح مهمة لمرضى الحساسية وكبار السن والأطفال أثناء العاصفة الترابية
نصائح الجمال

نصائح مهمة لمرضى الحساسية وكبار السن والأطفال أثناء العاصفة الترابية
لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
أخبار المحافظات

لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
أمانة ثقيلة.. ماذا قال المستشار هشام بدوي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب؟
أخبار مصر

أمانة ثقيلة.. ماذا قال المستشار هشام بدوي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب؟
الصين تدخل على خط الأزمة الإيرانية وتوجه رسالة صريحة إلى ترامب
مصراوى TV

الصين تدخل على خط الأزمة الإيرانية وتوجه رسالة صريحة إلى ترامب
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
أخبار البنوك

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)