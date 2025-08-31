احذر.. 8 علامات مبكرة لنقص الفيتامينات لا تتجاهلها

كتبت: رودينا ضوه

نقص الفيتامينات قد لا يظهر دائمًا بشكل واضح، لكن الجسم يبدأ في إرسال علامات مبكرة تنبهنا إلى وجود خلل ما، من تغير لون الجلد، وضعف الأظافر، إلى الشعور المستمر بالإجهاد، كلها مؤشرات قد تكون مرتبطة بنقص في بعض الفيتامينات الأساسية.

تساقط الشعر وهشاشة الأظافر

غالبًا ما يكون تساقط الشعر المفرط أو تكسر الأظافر بسهولة علامة على نقص البيوتين فيتامين ب7 أو الزنك أو الحديد، هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على قوة وبنية الشعر والأظافر، قد يؤدي نقصها إلى ترقق الشعر وجفاف فروة الرأس وظهور خطوط على الأظافر، وفقًا لموقع timesofindia.

تشقق الشفاه أو تقرحات الفم

قد تكون التشققات المؤلمة في زوايا الفم أو قرح الفم المتكررة علامات على نقص فيتامينات ب المركبة خاصة ب2 وب3 والحديد، تدعم هذه العناصر الغذائية صحة الجلد وإصلاح الأنسجة، وقد يؤدي نقصها إلى التهابات وانزعاج، يساعد تناول البيض ومنتجات الألبان والخضراوات الورقية واللحوم الخالية من الدهون على استعادة توازن البشرة وعلاج تهيجها.

ضعف الرؤية الليلية وجفاف العين

قد يشير صعوبة الرؤية في الإضاءة الخافتة أو الشعور بجفاف وتهيج في العينين إلى نقص فيتامين أ، هذا الفيتامين ضروري للحفاظ على صحة شبكية العين ووظائف العين بشكل عام، لحماية بصرك، تناول المزيد من الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والبرتقالية.

آلام العظام أو الكسور المتكررة

قد يشير ألم العظام أو زيادة خطر الإصابة بالكسور إلى انخفاض مستويات فيتامين د والكالسيوم، هذه العناصر الغذائية ضرورية لقوة العظام وكثافتها. كما يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم بفعالية، حاول التعرض لأشعة الشمس لمدة 15-20 دقيقة يوميًا، وتناول منتجات الألبان أو بدائلها المدعمة.

بطء التئام الجروح

إذا استغرقت الجروح والكدمات وقتًا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون جسمك يعاني من نقص فيتامين ج والزنك، تدعم هذه العناصر الغذائية إصلاح الأنسجة ووظيفة المناعة بدونها تتباطأ عملية الشفاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، أضف المزيد من الحمضيات والفلفل الحلو والتوت والبذور إلى نظامك الغذائي لتسريع عملية الشفاء.

تقلبات المزاج مثل القلق أو الاكتئاب قد تنجم تقلبات المزاج المتكررة، أو زيادة القلق، أو الشعور بالاكتئاب عن نقص المغنيسيوم، أو فيتامين د، أو فيتامينات ب، هذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة الدماغ وتوازن النواقل العصبية، أطعمة مثل الأسماك الدهنية، والمكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة تدعم الصحة النفسية، كما أن التعرض المنتظم لأشعة الشمس يحدث فرقًا كبيرًا في تنظيم المزاج.

وخز أو خدر في اليدين والقدمين

قد يشير الشعور بوخز أو تنميل أو حرقة في الأطراف إلى نقص فيتامين ب12 أو ب6، هذان الفيتامينان ضروريان لصحة الأعصاب، وقد يؤدي نقصهما إلى تلفها إذا تركا دون علاج، أدرج البروتينات الحيوانية والحبوب المدعمة والخضراوات الورقية في نظامك الغذائي لاستعادة وظائف الأعصاب.

العدوى المتكررة أو الإصابة بالمرض بشكل متكرر

غالبًا ما يظهر ضعف جهاز المناعة على شكل نزلات برد أو إنفلونزا أو عدوى متكررة، قد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات فيتامين ج أو د أو الزنك، وهي جميعها تساعد جسمك على مكافحة مسببات الأمراض، إذا كنت تمرض أكثر من المعتاد، فتناول المزيد من الأطعمة التي تعزز المناعة مثل البرتقال والكيوي والثوم، كما أن النشاط البدني المنتظم وشرب الماء بكثرة يدعمان جهاز المناعة ويقويانه.