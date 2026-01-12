من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة تترأس قبة البرلمان

"الأعلى للإعلام" يبحث مع "جوجل" سبل حماية المحتوى الإعلامي والثقافي رقميًا

شهدت الساعات الماضية تصاعدًا ملحوظًا في معدلات البحث عبر محركات البحث عن المستشار هشام بدوي، وذلك عقب انتخابه رئيسًا لمجلس النواب بعد فوزه بثقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، في خطوة تعكس التوافق الواسع داخل المجلس على خبرته القضائية والرقابية الممتدة.

وجاء انتخاب المستشار هشام بدوي لرئاسة مجلس النواب تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة، بدأت يوم أمس الأحد بتعيينه ضمن الأعضاء المعيّنين بالمجلس، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين 28 نائبًا لاستكمال تشكيل مجلس النواب لدورة 2026، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم (2 مكرر أ) الصادر بتاريخ 11 يناير 2026، بموجب القرار الجمهوري رقم 16 لسنة 2026، قبل أن يحظى بثقة النواب لقيادة المجلس في مرحلته الجديدة.

من هو المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجديد؟

ويعتبر المستشار هشام بدوي، أحد أبرز الرموز القضائية والرقابية في مصر، إذ شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة سنوات، وامتلك خلال تلك الفترة سجلًا مهنيًا زاخرًا في مجالات القضاء، والرقابة المالية، ومكافحة الفساد، وهو ما منحه ثقلًا خاصًا داخل المؤسسة التشريعية ومهد لانتخابه رئيسًا للمجلس.

وشغل المستشار هشام عبد السلام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، منصب رئاسة الجهاز في الفترة من 2016 حتى 2024، رغم أنه بدأ مسيرته المهنية في النيابة، إذ شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا من عام 2000 وحتى 2012، كما تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة لعدة سنوات بين 2012 و2015. وفي عام 2015، عمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون مكافحة الفساد.

وتولى "بدوي"، خلال مسيرته، التحقيق في عدد من القضايا الهامة، منها: قضية خلية حزب الله عام 2009 وقضية خلية مدنية نصر عام 2012، بالإضافة إلى أنه عُيّن نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار جمهوري رقم 451 لسنة 2015.

وشارك في العديد من اللجان الوطنية والدولية، منها: لجنة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بوزارة العدل (1998-2012)، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2005-2012)، إضافة إلى عضويته في اللجنة القانونية لوحدة غسل الأموال خلال نفس الفترة.

وقدم "هشام بدوي"، على صعيد التعليم والتدريب، محاضرات قانونية في المركز القومي للدراسات القضائية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة إلى برامج تدريبية في الهيئة الرقابة الإدارية ومعهد إعداد قادة الشرطة، وشارك أيضًا في تدريب ضباط أكاديمية الشرطة في مجالات التأهيل الأمني والقانوني.

وساهم المستشار هشام عبد السلام بدوي، في مؤتمرات دولية متخصصة لمكافحة جرائم الفساد والإرهاب وغسل الأموال، وشارك في أعمال لجنتي تعديل قانون الإرهاب وقانون العقوبات المصري، مؤكدًا مكانته كأحد الخبراء البارزين في المجال القضائي والقانوني.

