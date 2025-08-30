احرص عليها 5 فوائد مذهلة لعصير البنجر بالجزر

عصير البنجر والجزر مزيجًا متكاملًا من العناصر الغذائية الحيوية، فهو يجمع بين قوة الجزر في دعم الرؤية والعظام، وفوائد البنجر في تحسين الدورة الدموية وصحة القلب.

فيما يلي 5 فوائد بارزة لهذا العصير وفق " Times of India ".

دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

يُعد البنجر غنيًا بالنترات، التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفّق الدم، وبالتالي خفض ضغط الدم وتعزيز كفاءة القلب.

يُكمل الجزر هذا التأثير بفضل محتواه من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تقلّل من الالتهاب وتحمي القلب.

تعزيز مناعة الجسم ومكافحة الالتهاب

يُزود هذا العصير الجسم بفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة، التي تدعم الجهاز المناعي وتقاوم الإجهاد التأكسدي.

كما يحتوي على مركبات مقاومة للالتهاب مثل البيتالينات في البنجر، مما يساهم في خفض الالتهاب المزمن وحماية الخلايا.

تحسين الهضم وتنقية الجسم

الألياف الطبيعية في الجزر والبنجر، حتى عند عصرهما، تسهم في تعزيز حركة الأمعاء وتنظيم الهضم.

إلى جانب ذلك، يدعم البنجر وظائف الكبد ويساعد في تنظيف الجسم من السموم، مما يجعل هذا العصير مقويًا طبيعيًا لجهاز الهضم.

صحة البشرة والعينين

الجزر يحتوي على بيتا‑كاروتين الذي يتحوّل إلى فيتامين A، المهم لصيانة الجلد والبشرة السليمة، وكذلك للرؤية الجيدة.

أما البنجر فبدوره يحسّن الدورة الدموية، ما يساعد وصول التغذية للبشرة ويمنحها نضارة طبيعية.

زيادة الطاقة وتحسين القدرة على التحمل

تُعزز النترات الموجودة في البنجر تدفّق الأوكسجين للعضلات والدماغ، مما يقلل الشعور بالتعب ويزيد القدرة على التحمل.

الجزر يزود الجسم بالسكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة، فتتضاعف فعالية العصير كمصدر طبيعي للطاقة.