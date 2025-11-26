بعد ارتفاع الحوادث.. 13 علامة تكشف تعرض الطفل لاعتداء جنسي

6 نباتات منزلية تنقي الهواء وتقضي على العفن قبل أن ينتشر

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" علامات تكشف تعرض طفلك للتحرش ونصائح للتعامل مع هذه الظاهرة، وفقا لما كشفه الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، في تصريحات لـ "مصراوي".

-تعريف الأطفال بمفهوم التحرش بلغة سهلة ومناسبة لأعمارهم.

-غرس مفهوم خصوصية الجسد في نفوس الأبناء.

-عدم السماح لأي شخص بلمس الأجزاء الخاصة من جسد طفلك.

-تحديد الأماكن المحظور لمسها في الجسم لطفلك.

-عدم دخول الأطفال المرحاض مع الأشخاص الآخرين في المدرسة أو النادي.

-التأكيد على الطفل بضرورة تجنب أخذ الحلوى من الأشخاص الغرباء إلا بعد موافقة الوالدين، وذلك لأن المتحرش يرغب دائما في التودد للضحية.

-يجب عدم جلوس الطفل بمفرده في المدرسة أو الأماكن المعزولة.

-يجب أن ينام الطفل في سرير بمفرده.

-السماح للطفل دائما للتعبير عن ما بداخله بحرية دون خوف.

-إذا عانى الطفل من الاعتداء الجنسي يجب عليه مواجهة المتحرش والإفصاح عنه.

علامات تدل أن طفلك يعاني من التحرش

-التغييرات السلوكية التي تطرأ على الطفل تعتبر مؤشر قوي لتعرضه للاعتداء الجنسي.

-رفض ذهاب إلى المدرسة أو رؤية أحد أقاربه.

-الخوف الشديد من رؤية أو الحديث مع شخص معين.

-الصمت الغير معتاد والإنعزال وإخفاء التفاصيل اليومية والشرود.

-مص الأصابع.

-التبول اللاإرادي.

-اضطراب النوم.

-الانسحاب الاجتماعي.

-اضطرابات الطعام.

-العصبية وسرعة الانفعال.

-الكوابيس والأحلام المزعجة.

-الخوف من الظلام والأماكن المغلقة.

-تجنب تغيير الملابس أو الاستحمام أمام الوالدين لإخفاء علامات الاعتداء الجنسي.







