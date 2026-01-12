"تحمل روح الثأر".. ماذا قالت الصحف السنغالية عن مباراة مصر والسنغال؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تتصدر مباراة منتخب مصر والسنغال حديث الصحف العالمية والأوروبية في الساعات الماضية، وذلك قبل الصدام المرتقب بينهما في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت صحيفة " lesoleil" السنغالية:

"مواجهةٌ تحمل في طياتها طعم الثأر للفراعنة، بات الأمر رسميًا! سيواجه منتخب السنغال منتخب مصر في نصف نهائي النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية.

وتابعت الصحيفة: "ستكون هذه المباراة إعادةً لنهائي 2022، الذي فاز به ساديو ماني على زميله السابق في ليفربول، محمد صلاح".



أما صحيفة " Pressafrik": كتبت:

"السنغال ستواجه مصر للتأهل إلى النهائيوأوضحت الصحيفة أن منتخب السنغال سيلعب من أجل حسم التأهل أمام منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد فوز الفراعنة على كوت ديفوار بنتيجة 3-2."