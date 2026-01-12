مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

"تحمل روح الثأر".. ماذا قالت الصحف السنغالية عن مباراة مصر والسنغال؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:25 م 12/01/2026

مباراة منتخب مصر والسنغال

كتب- محمد عبدالهادي:

تتصدر مباراة منتخب مصر والسنغال حديث الصحف العالمية والأوروبية في الساعات الماضية، وذلك قبل الصدام المرتقب بينهما في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت صحيفة " lesoleil" السنغالية:

"مواجهةٌ تحمل في طياتها طعم الثأر للفراعنة، بات الأمر رسميًا! سيواجه منتخب السنغال منتخب مصر في نصف نهائي النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية.

وتابعت الصحيفة: "ستكون هذه المباراة إعادةً لنهائي 2022، الذي فاز به ساديو ماني على زميله السابق في ليفربول، محمد صلاح".


أما صحيفة " Pressafrik": كتبت:

"السنغال ستواجه مصر للتأهل إلى النهائيوأوضحت الصحيفة أن منتخب السنغال سيلعب من أجل حسم التأهل أمام منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد فوز الفراعنة على كوت ديفوار بنتيجة 3-2."

مباراة منتخب مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب السنغال

