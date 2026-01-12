"تجاوز غير مقبول".. تحقيق عاجل من كاف في مباراتي أمم أفريقيا

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التصرفات التي وصفها بـ"غير المقبولة" والتي شهدتها مباراتا المغرب أمام الكاميرون، والجزائر ضد نيجيريا، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأوضح "كاف" في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، أنه يعرب عن إدانته الشديدة للسلوكيات غير اللائقة التي صدرت من بعض اللاعبين والمسؤولين خلال البطولة، مؤكدًا فتح تحقيق رسمي في الأحداث التي وقعت خلال مباراتي ربع النهائي بين الكاميرون والمغرب، وكذلك مواجهة الجزائر ونيجيريا.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام بجمع تقارير المباريات إلى جانب مراجعة أدلة فيديو، والتي أظهرت احتمالية وجود سلوك غير مقبول من جانب عدد من اللاعبين والمسؤولين.

وأكد «كاف» أنه أحال الوقائع إلى مجلس التأديب المختص، من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات من الأطراف المعنية.

كما لفت البيان إلى أن الاتحاد يراجع أيضًا لقطات فيديو تتعلق بحادثة تورط فيها بعض أعضاء وسائل الإعلام، بدعوى صدور تصرفات غير لائقة داخل المنطقة المختلطة.

واختتم «كاف» بيانه بالتشديد على رفضه التام لأي سلوك غير مهني خلال المباريات، خاصة ما يستهدف طاقم التحكيم أو منظمي اللقاءات، مؤكدًا أن العقوبات المناسبة ستُطبق بحق كل من يثبت مخالفته للوائح السلوك والانضباط.