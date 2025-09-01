حققت مؤسسة كاليفورنيا للصحة في سان دييجو إنجازا طبيا تاريخياً بإجراء أول جراحة في العالم للعمود الفقري العنقي الأمامي باستخدام غرسة مصممة خصيصا للمريض.

وأُجريت هذه الجراحة في يوليو 2025، وتمثل نقلة نوعية في الرعاية الخاصة بالمريض، وتضع معياراً جديداً لكيفية علاج أمراض العمود الفقري في المستقبل، بقيادة جراح الأعصاب الدكتور جوزيف أوسوريو، الأستاذ المشارك في جراحة الأعصاب بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

واستخدمت العملية تقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم غرسة مصممة خصيصًا لتشريح المريض، حسب تقارير.

وعلى عكس الغرسات التقليدية ذات المقاس الواحد، صُنع الجهاز من التيتانيوم الطبي ليطابق الأبعاد الدقيقة للعمود الفقري للمريض.

ويُعدّ دمج الفقرات العنقية الأمامية إجراءً قياسياً منذ خمسينيات القرن الماضي، ويتضمن عادةً إزالة القرص التالف من خلال شق صغير في مقدمة الرقبة، يليه دمج الفقرات المجاورة.

وعلى الرغم من انتشاره على نطاق واسع، إلا أن استخدام الغرسات القياسية قد يؤثر سلبًا على محاذاة العمود الفقري وحركته وشفائه، ومن خلال إدخال التخصيص، أصبح لدى الجراحين الآن طريقة لتحسين النتائج وتقليل المخاطر.

وقال أوسوريو: "كل عمود فقري فريد من نوعه، تماما مثل بصمة الإصبع، بفضل هذه التقنية، يمكننا تصميم غرسة خاصة لكل مريض، بدلاً من مطالبة جسمه بالتكيف مع جهاز قياسي، إنه تحول جذري في كيفية تعاملنا مع جراحات العمود الفقري المعقدة".

وفي عملية يوليو، التقط فريق أوسوريو صوراً دقيقة للعمود الفقري للمريض قبل تصميم الغرسة باستخدام التخطيط بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وطُبع الجهاز النهائي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد واستُخدم في الجراحة، مما يوفر للمريض محاذاة دقيقة ودعماً هيكلياً أقوى.

ويمكن أن يكون هذا النهج تحولًا جذريا للمرضى الذين يعانون من حالات مثل تضيق القناة الشوكية، وداء القرص التنكسي، وتشوهات العمود الفقري.

وقد تُختصر الغرسات المصممة خصيصا فترات التعافي، وتحافظ على صحة تشريحية أفضل، وتُخفض معدلات المضاعفات، بل وتُقلل من احتمالية تكرار العمليات الجراحية.

وقال الدكتور ألكسندر خاليسي، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن هذا الإنجاز "يُبشّر بطبٍّ مُخصّص لجراحة العمود الفقري"، ويعكس كيف يُمكن لابتكار الأجهزة والخبرة الجراحية أن يُساعدا على استعادة وظيفة العمود الفقري.