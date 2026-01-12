ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الوجبات السريعة؟

حذرت دراسة حديثة من أن الاعتماد اليومي على الوجبات السريعة قد يحمل آثارا صحية خطيرة، تتراوح بين زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، وصولا إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وربما تقصير العمر المتوقع.

وراجعت الدراسة خبيرة التغذية جيمي جونسون، وأوضحت أن وجبات الوجبات السريعة عادة ما تكون غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات والصوديوم، بينما تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، هذا يجعلها خيارا غير صحي إذا أصبح جزءا من النظام الغذائي اليومي، بحسب موقع Verywell Health.

زيادة الوزن والسمنة

يشير الخبراء إلى أن الاستهلاك الروتيني للوجبات السريعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة الوزن والسمنة، إذ تحتوي معظم هذه الأطعمة على لحوم معالجة، كربوهيدرات مكررة ودهون ضارة، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وزيادة تراكم الدهون.

ووفقاً لمراجعة علمية شاملة، فإن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة أكثر من مرة في الأسبوع يزداد لديهم خطر الإصابة بالسمنة بنسبة تصل إلى 129٪ مقارنة بمن يتجنبونها.

مقاومة الأنسولين والسكري

تحتوي هذه الوجبات على كربوهيدرات مكررة وسكر، مما يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في مستويات السكر في الدم، هذا يضغط على البنكرياس لإفراز كميات كبيرة من الأنسولين، ومع تكرار هذه العملية، قد يصاب الجسم بمقاومة الأنسولين، ما يزيد خطر الإصابة بـ السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 68٪ لدى من يستهلكون هذه الوجبات مرتين أو أكثر أسبوعياً.

أمراض القلب وضغط الدم

لا تقتصر المخاطر على الوزن والسكري، فقد ربطت الأبحاث بين الاستهلاك المستمر للوجبات السريعة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويرجع ذلك إلى:

زيادة مستويات الكوليسترول الضار

الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي

ارتفاع ضغط الدم بسبب محتوى الصوديوم العالي

هذه العوامل مجتمعة تزيد من احتمال حدوث مضاعفات قلبية خطيرة.

تأثيرات على الصحة العقلية والجسدية

تشير الدراسة أيضاً إلى أن تناول الوجبات السريعة يومياً يؤثر على الصحة العقلية والجسدية، حيث يرتبط بضعف التغذية، نقص العناصر الأساسية، والإجهاد التأكسدي، وقد يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب والتوتر النفسي بنسبة 16٪، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في هذه الأطعمة إلى مشاكل في النوم، انخفاض الطاقة، واضطرابات هضمية تؤثر على نوعية الحياة.

الشيخوخة المبكرة وخطر الوفاة

وحذرت الدراسة من أن الإفراط في الوجبات السريعة يسرع عملية الشيخوخة الالتهابية ويزيد من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب، حيث تشير التقديرات إلى زيادة تتراوح بين 56٪ و162٪ في الوفيات المرتبطة بأمراض الشريان التاجي لدى من يعتمدون على هذه الأطعمة بشكل يومي.

التوصيات الغذائية

يشدد خبراء التغذية على ضرورة:

الحد من استهلاك الوجبات السريعة

اعتماد نظام غذائي متوازن غني بـ الفواكه، الخضروات، البروتينات، والألياف.