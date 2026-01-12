يزداد الرغبة في تناول الأطعمة والمشروبات خلال فصل الشتاء، ولكن يجهل البعض أن هناك أطعمة تسبب أضرارا خفية بالجهاز الهضمي، وفقا لما لموقع "oshihealth".

الأطعمة الباردة

تناول الآيس كريم، كثيرا في فصل الشتاء يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم الداخلية، ويجعله غير قادر على هضم الأطعمة وينتج عنها عسر هضم وتقلصات بالامعاء.

الأطعمة المقلية والدهنية

الأطعمة الثقيلة والغنية بالزيوت، يصعب هضمها، وينتج عنها حرقة معدة متكررة بالإضافة للإصابة بالانتفاخ واضطرابات المعدة وعسر الهضم والإصابة بالإمساك.

الأطعمة المصنعة والحبوب المكررة

غالبا ما تفتقر الوجبات الخفيفة المعلبة والخبز الأبيض والمعجنات والمعكرونة سريعة التحضير إلى الألياف، كما أنها غنية بالدهون غير الصحية والملح والمواد الحافظة، ما يخل بتوازن البكتيريا المعوية ويعيق عمل الجهاز الهضمي ويؤدي إلى الإصابة بالإمساك.

الحلويات والمشروبات السكرية

الإفراط في تناول البسكويت والكعك والحلوى والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة يضعف جهاز المناعة ويغذي البكتيريا المعوية الضارة، ما يسبب خللا في توازنها وينتج عنها الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي المزعجة بما في ذلك تقلصات الامعاء وعسر الهضم.

الأطعمة شديدة التوابل

على الرغم من فوائد بعض التوابل، إلا أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يهيج بطانة المعدة، خاصة لدى الأشخاص أصحاب المعدة الحساسة، ما يؤدي إلى ارتجاع المريء.

المشروبات المثلجة والغازية

تسبب المشروبات الغازية الباردة زيادة في الغازات، وانتفاخا، وشعورا بالبرد في حين أن الجسم يبذل جهدا للحفاظ على درجة حرارته.

الإفراط في تناول الكافيين

يؤدي الإفراط في تناول القهوة أو الشاي إلى الجفاف، الذي يعتبر خطر قائم بالفعل في الشتاء الجاف، ما يجعل عملية التبرز أكثر صعوبة ويساهم في حرقة المعدة وعسر الهضم والإصابة بالإمساك.

