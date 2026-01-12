مباريات الأمس
بشير التابعي: صلاح ومرموش "الفانوس السحري" لحسام حسن أمام السنغال

كتب : محمد خيري

02:56 م 12/01/2026
أكد بشير التابعي، نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، أن منتخب السنغال قدم مستوى ثابتًا خلال العامين الأخيرين، لكنه شدد على أن منتخب مصر يمتلك عنصرًا فنيًا فارقًا لا يتوافر لدى باقي المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وقال التابعي، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة CBC: إن حسام حسن يعد مدربًا قويًا ومؤثرًا، ولا يوجد نظير له حاليًا بين مدربي المنتخبات المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن شخصيته وخبراته تصنع الفارق في المواجهات الكبرى.

وأضاف أن الفراعنة يمتلكون عناصر هجومية استثنائية، على رأسها عمر مرموش ومحمد صلاح، واصفًا الثنائي بـ«الفانوس السحري لحسام حسن»، القادر على حسم المباريات الصعبة في أي لحظة.

وأكد التابعي ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تجاوز السنغال، مؤكدًا توقعه فوز الفراعنة والتأهل إلى نهائي البطولة.

