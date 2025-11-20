لن تتوقع.. هذا ما استخرجه أطباء من معدة شابة تركية (صور)

يبحث الكثير من المصابين بارتفاع ضغط الدم عن طرق طبيعية تساعدهم على التحكم في مستويات الضغط، بالإضافة إلى العلاج الطبي، ومن بين العادات الصحية ينصح بشرب بعض المشروبات الصباحية.

فيما يلي أبرز هذه المشروبات وفوائدها، وفقا لموقعي "health "و"economictimes".

ماء الليمون الدافئ

ماء الليمون غني بفيتامين سي والبوتاسيوم، ويساعد على التخلص من الصوديوم الزائد ويعزز مرونة الأوعية الدموية، وهذا بدوره يخفض مستويات الضغط المرتفعة.

الشاي الأخضر

يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين، ويعمل على تحسين الدورة الدموية ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وهما أمران حيويان لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

عصير الشمندر

البنجر غني بالنترات، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك وتساعد على توسيع الأوعية الدموية، لذا يساعد شرب كوب منه صباحا على خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ.

ماء جوز الهند

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على موازنة مستويات الصوديوم وخفض الضغط المرتفع، ودعم وظائف القلب، كما أنه مشروب خفيف ومرطب مناسب لبدء اليوم.

عصير العنب

يحتوي العنب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، كما أنها تقوي الأوعية الدموية وتتحكم في الكوليسترول وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.