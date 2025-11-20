إعلان

5 مشروبات صباحية تخفض ضغط الدم- تناولها فورا

كتب : أسماء مرسي

03:00 م 20/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ماء الليمون الدافئ
  • عرض 6 صورة
    الشاي الأخضر
  • عرض 6 صورة
    عصير الشمندر بالبرتقال
  • عرض 6 صورة
    ماء جوز الهند
  • عرض 6 صورة
    عصير العنب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبحث الكثير من المصابين بارتفاع ضغط الدم عن طرق طبيعية تساعدهم على التحكم في مستويات الضغط، بالإضافة إلى العلاج الطبي، ومن بين العادات الصحية ينصح بشرب بعض المشروبات الصباحية.

فيما يلي أبرز هذه المشروبات وفوائدها، وفقا لموقعي "health "و"economictimes".

ماء الليمون الدافئ

ماء الليمون غني بفيتامين سي والبوتاسيوم، ويساعد على التخلص من الصوديوم الزائد ويعزز مرونة الأوعية الدموية، وهذا بدوره يخفض مستويات الضغط المرتفعة.

الشاي الأخضر

يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين، ويعمل على تحسين الدورة الدموية ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وهما أمران حيويان لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

عصير الشمندر

البنجر غني بالنترات، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك وتساعد على توسيع الأوعية الدموية، لذا يساعد شرب كوب منه صباحا على خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ.

ماء جوز الهند

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على موازنة مستويات الصوديوم وخفض الضغط المرتفع، ودعم وظائف القلب، كما أنه مشروب خفيف ومرطب مناسب لبدء اليوم.

عصير العنب

يحتوي العنب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، كما أنها تقوي الأوعية الدموية وتتحكم في الكوليسترول وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

مشروبات صباحية ماء الليمون الدافئ الشاي الأخضر عصير الشمندر ماء جوز الهند عصير العنب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا