الجيش السوداني يعلن تدمير مخازن ومركبات عسكرية للمليشيات المسلحة بكردفان

كتب : مصراوي

06:58 م 12/01/2026

وكالات

أكد جيش السوداني أنه تمكن من تدمير مخازن للوقود تابعة للمليشيات المسلحة في مواقع مختلفة، وتدمير 4 مركبات عسكرية ومقتل العشرات من المتمردين في إقليم النيل الأزرق.

وقال الجيش في بيان اليوم الإثنين، إنه قتل وأصيب المئات من عناصر المليشيا، وتم تدمير 56 آلية عسكرية بكردفان خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأشار الجيش السوداني، إلى أن القوات المسلحة مستمرة في توسيع دوائر التأمين حول المدن والمواقع، مشددة على ضرورة طرد المليشيات وتطهير السودان.

كردفان مخازن السلاح الجيش السوداني

