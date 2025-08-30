4 فوائد مدهشة لفاكهة الكيوي على صحة الجسم

فاكهة الكيوي الصغيرة بلونها الأخضر الزاهي تبهرنا ليس بطعمها فحسب، بل بثروتها الغذائية التي تساند المناعة، والهضم، والنوم، والجهاز العصبي.

في السطور التالية، نستعرض 4 فوائد رائعة لهذه الفاكهة وفق "

Verywell Health".

تعزيز المناعة والحماية من الالتهابات

الكيوي غني جدًا بفيتامين C، إذ يمكن لثمرة واحدة أن تلبي أكثر من 90% من الكمية اليومية الموصى بها، مما يقوّي الجهاز المناعي ويحارب الالتهابات من خلال القضاء على الجذور الحرة الضارة وتحفيز خلايا الدفاع في الجسم.

تحسين الهضم والدورة المعوية

يحتوي الكيوي على ألياف قابلة وغير قابلة للذوبان، بالإضافة إلى إنزيم طبيعي يُدعى "أكتينيدين" يسهّل هضم البروتينات ويعزز حركة الأمعاء، ما يحد من الإمساك ويخفّض الانتفاخ، ويُعد خيارًا مفضلًا لمن يعانون من مشاكل هضمية مثل القولون العصبي.

تحسين جودة النوم والمزاج

يتوفر في الكيوي مركب السيروتونين بشكل طبيعي، وهو عنصر أساسي في تنظيم النوم وتحسين جودته.

تناول ثمرتين قبل النوم قد يساعد على النوم العميق والسريع، ويساهم في الاسترخاء وراحة الأعصاب.

صحة القلب وضغط الدم

يغذّى الكيوي القلب بصوديوم منخفض نسبياً وبوتاسيوم يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

كما يحتوي على ألياف ومضادات أكسدة تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، فترعى صحة القلب وتقلل مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.