تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، عن تحرك الرمال المثارة باتجاه شرق البلاد وبعض مناطق شمال الصعيد، مما أدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية في هذه المناطق، بالتزامن مع استمرار نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وحذرت "الهيئة"، المواطنين من مخاطر هذه الأحوال الجوية، مؤكدة ضرورة الحذر أثناء القيادة، وتجنب الوقوف أسفل المباني المتهالكة أو اللوحات الإعلانية أو الأشجار، حفاظًا على السلامة العامة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية وإصدار التنبيهات اللازمة.

