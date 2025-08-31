مسكن طبيعي للألم.. كيف يساعد القرنفل على محاربة الالتهابات؟

يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول، وهو مركب طبيعي يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات ومسكنة للألم.

ويعرف زيت القرنفل بفاعليته في تخفيف ألم الأسنان، وقد أثبتت الدراسات العلمية هذه الفعالية.

كما أن زيت القرنفل قد يعزز فعالية الليدوكايين أثناء الولادة، ويحارب البكتيريا، ويدعم وظائف الكبد، ويساعد في ضبط سكر الدم.

وبالنسبة للاستخدام في المطبخ فهو آمن، لكن زيت القرنفل المركّز أو مستخلصاته قد تسبب تهيجاً، أو ردود فعل تحسسية، أو آثاراً جانبية خطيرة عند تناولها بجرعات عالية، خاصةً لمن يتناولون مميعات الدم (مضادات الجلطة)، أو الأنسولين، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

فوائد مؤكدة للأسنان

وهناك أيضاً أدلةٌ على استخدام القرنفل في أنواعٍ أخرى من تسكين الألم.

ففي إحدى التجارب السريرية، أدى دمج زيت القرنفل الموضعي مع الليدوكايين إلى تقليل الألم في مواقع (الشقوق الجراحية الصغيرة التي تحدث أثناء الولادة للمساعدة في ولادة الطفل)، مقارنةً باستخدام الليدوكايين وحده.

التخدير والألم

وتُشير هذه النتائج إلى أن زيت القرنفل قد يُعزز فعالية التخدير القياسي.

وقد يُقدم القرنفل أيضاً مجموعةً من الفوائد الصحية المُحتملة الأخرى.

وفي حين قد لا يُغني القرنفل عن الإيبوبروفين بشكل عام، لكن فعاليته المُثبتة في علاج الآلام الموضعية وآلام الأسنان، بالإضافة إلى مجموعة من الفوائد الصحية المُحتملة الأخرى، تجعله خياراً طبيعياً مقنعاً.

اقرأ أيضا:

بعد إعلان أول إصابة بـ"الدودة الحلزونية".. الأعراض وطرق الوقاية

تحمي القلب وتقوي المناعة.. أفضل 5 أنواع من المكسرات

منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما يحدث عند استخدام الثلج على البشرة

تقوي قلبك.. 6 أطعمة تحمي الشرايين وتخفض الكوليسترول

رغم فوائدها.. 7 فئات يجب عليها تجنب تناول المانجو