علامات صامتة لسرطان الرئة.. تظهر في الكتف

عندما يتعلق الأمر بسرطان الرئة، يُصوَّر المريض وهو يسعل دمًا أو يكافح من أجل التنفس، في حين أن هذه هي العلامات الكلاسيكية، فليست جميع أعراض هذا المرض المميت مرتبطة بضيق التنفس، في بعض الحالات، قد يظهر موقع محدد لورم سرطان الرئة على شكل ألم في الكتف.

إذا كنت تعاني من ألم أو ضعف في الكتف، فقد يكون مرتبطًا بموقع ورم سرطان الرئة.

قد يحدث ألم الكتف إذا ضغط ورم الرئة على عصب قريب أو إذا انتشر سرطان الرئة إلى العظام في الكتف أو حوله، وفقًا لمركز موفيت للسرطان، بحسب timesofindia.

وقد يغفل الكثير من الناس عن هذا، لأن ألم الكتف قد ينتج عن حالة لا علاقة لها بالسرطان على الإطلاق مثل التهاب المفاصل، قد يلقي الناس أيضًا باللوم على وضعيتهم السيئة في ذلك.

في حين أنه يصيب كبار السن غالبًا، إلا أن نسبة ضئيلة ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا تُبلغ عنه أيضًا، في السنوات الأخيرة، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بسرطان الرئة والوفيات الناجمة عنه، ويعود ذلك جزئيًا إلى إقلاع المزيد من الناس عن التدخين أو عدم بدئهم به.

حتى في حالة عدم التدخين، يمكن أن يُسببه أيضًا التدخين السلبي والإشعاع والتعرض لمواد مثل الأسبستوس والكروم ومركبات النيكل.

ويؤثر الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة في الغالب على المجاري الهوائية المؤدية إلى الرئتين، مع أعراض مثل ضيق التنفس والصفير والسعال المستمر الذي قد يُنتج دمًا أو بلغمًا.

يمكن أن يُقلل تجنب التدخين السلبي والحفاظ على الصحة العامة من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ألم الكتف كأحد أعراض سرطان الرئة

إذا كان الشخص يعاني من ألم في الكتف، فوفقًا لتقرير صحيفة ميرور، قد يكون الورم قد تطور في أعلى الرئة، ويمكن أن يضغط على الأعصاب والأوعية الدموية المؤدية إلى الذراع، مسببًا ألمًا وضعفًا في الذراع و/أو الكتف، وغالبًا ما يصاحب ذلك شعور مستمر بالوخز، كما ذُكر سابقًا.

علامة سرطان الرئة في أصابعك

هناك علامة مبكرة أخرى لسرطان الرئة يمكن لأي شخص التحقق منها بسهولة، للتحقق من ذلك، اضغط أظافرك معًا، يجب أن ترى نافذة صغيرة على شكل ماسة إذا لم تتمكن من رؤية هذه "الفجوة الماسية"، فقد تكون مصابًا بتعجر الأصابع، والذي قد يكون علامة على سرطان الرئة.

يُلاحظ تعجر الأصابع لدى 35% من المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، و4% من المصابين به.

بالإضافة إلى التسبب في ألم أو ضعف في الذراع والكتفين، وأحيانًا الصدر، قد يعيق الورم أيضًا تدفق الدم إلى الرأس، ما يسبب تورمًا في الوجه.

أعراض سرطان الرئة

السعال المستمر الذي لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أو السعال طويل الأمد الذي يتفاقم مع مرور الوقت، أو التهابات الصدر المتكررة، كلها علامات تحذيرية.

تشمل الأعراض الأخرى سعالًا مصحوبًا بالدم، وألمًا أو انزعاجًا في الصدر عند التنفس أو السعال، وضيقًا مستمرًا في التنفس، وإرهاقًا مستمرًا أو انخفاضًا في الطاقة، وفقدانًا في الشهية أو فقدانًا غير مبرر للوزن، ومن

العلامات الأخرى لسرطان الرئة الشعور بالتعب وفقدان الوزن.

يجب على الناس أيضًا الحذر من التهابات الرئة طويلة الأمد التي لا تستجيب للمضادات الحيوية أو العلاجات الأخرى لأنها قد تؤدي إلى سرطان الرئة.

اقرا أيضًا:

مايا دياب تشعل التريند بإطلالة جريئة مستوحاة من الأخطبوط

طارد للسموم.. مشروب سحري يخفض الكوليسترول وينقي جسمك من الشوائب

يحتوي على يرقات حية.. تعرّف على أخطر نوع جبن في العالم

"قنبلة موقوتة".. طبيب شهير يحذر من حصوات المرارة بعد وفاة إيناس النجار

5 أخطاء شائعة تُفقد وجبة الإفطار قيمتها الغذائية