5 طرق فعالة لتخفيف ألم ارتجاع المريء والمعدة

كتب : مصراوي

01:00 ص 26/03/2026

ارتجاع المريء

يعاني ملايين الأشخاص من ارتجاع المريء وآلام المعدة، وهي مشكلة صحية شائعة قد تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة، خاصة عند إهمال التعامل معها بشكل صحيح.

وبينما تختلف الأسباب من شخص لآخر، تبقى بعض العادات اليومية الخاطئة عاملًا رئيسيًا في تفاقم الأعراض، وفقًا لـ healthline.

كيف يحدث ارتجاع المريء؟

يحدث ارتجاع المريء عندما يعود حمض المعدة إلى المريء نتيجة ضعف الصمام الفاصل بينهما، ما يؤدي إلى الشعور بحرقة وألم في الصدر أو الحلق، وقد يصاحبه طعم حامضي مزعج.

متى تزداد الأعراض؟

غالبًا ما تزداد الأعراض بعد تناول وجبات ثقيلة أو دسمة أو عند الاستلقاء مباشرة بعد الأكل في ساعات الليل

أو أثناء التوتر أو القلق

لماذا يجب عدم إهمال الحالة؟

إهمال ارتجاع المريء قد يؤدي إلى مضاعفات مثل التهاب المريء أو تقرحات، وفي بعض الحالات المزمنة قد يسبب مشاكل أكثر خطورة، لذلك فإن التعامل المبكر ضروري.

5 طرق فعالة لتخفيف الألم

1- تعديل نمط الطعام

2- منع المقليات

3- تقليل الأطعمة الحارة

4- وتقليل الكافيين

5- أيضًا المشروبات الغازية

واستبدالها بأطعمة خفيفة وسهلة الهضم.

هل يمكن علاج ارتجاع المريء دون أدوية؟

في كثير من الحالات، يمكن السيطرة على الأعراض من خلال تعديل نمط الحياة والغذاء. لكن في الحالات الشديدة، قد يكون العلاج الدوائي ضروريًا تحت إشراف طبي.

كيف تحمي نفسك على المدى الطويل؟

الالتزام بنظام غذائي صحي

تجنب التدخين

تقليل التوتر

ممارسة الرياضة بانتظام

ارتجاع المريء ليس مجرد إزعاج مؤقت، بل حالة تحتاج إلى وعي وتعامل صحيح. باتباع خطوات بسيطة في الحياة اليومية، يمكن الحد من الأعراض وتجنب المضاعفات.

انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
4 علامات مبكرة تنذر بالزهايمر.. لا تتجاهلها
ترامب: المفاوضون الإيرانيون يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم.. وأخبار هزيمتنا
أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات

