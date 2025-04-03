5 أخطاء شائعة تُفقد وجبة الإفطار قيمتها الغذائية

وجبة الإفطار بمثابة الوقود الذي يُشغل محرك الجسم، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط وحيوية، ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص يرتكبون أخطاء شائعة عند تناول وجبة الفطور، ما يُفقدها قيمتها الغذائية ويُعرضهم لمخاطر صحية، وفقا لموقع "mail" الروسي.

المشروبات السكرية

تناول القهوة المحلاة أو المشروبات الغنية بالسكر من أبرز الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون، فبالإضافة إلى أنها تُعيق عملية فقدان الوزن، فإنها تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

نقص الألياف

يشعر البعض بالجوع بعد فترة وجيزة من تناول هذه الوجبة، وقد يكون السبب وراء ذلك هو عدم تناول كمية كافية من الألياف.

فالألياف تُساعد على استقرار عملية الهضم، وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، والشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام خلال اليوم.

إهمال البروتين

البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يجب تضمينها في وجبة الإفطار، خاصةً إذا كنت تسعى إلى فقدان الوزن، حيث يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويُعزز إنتاج الهرمونات التي تنظم الشهية.

تأخير وجبة الإفطار

تأخير هذه الوجبة يؤدي إلى تأخير الوجبات الأخرى، ما يُخل بتوازن الساعة البيولوجية للجسم.

إهمال السوائل

شرب كمية كافية من السوائل أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة، مثل صحة الجهاز الهضمي والمفاصل، كما أن السوائل تساعد على تجنب الجفاف، الذي يؤدي إلى التعب وتقلب المزاج والإمساك.

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