مع انتهاء شهر رمضان، يواجه كثيرون تحديا في الحفاظ على المكاسب الصحية والروحانية التي تحققت خلال أيام الصيام.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مجموعة من النصائح المهمة لضمان استمرار التوازن الصحي والنفسي بعد الشهر الكريم.

كيف تحافظ على الروحانيات بعد رمضان؟

أشار "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن رمضان يمثل "دورة تدريبية" سنوية تهدف إلى تهذيب النفس وتعزيز الصلة بالله، موضحا أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل يشمل تدريب القلب على الطاعة.

وشدد على أهمية الاستمرار في العبادات بعد رمضان، حتى وإن كانت بسيطة، باعتبارها مؤشرا على قبول الصيام.

لماذا يجب الحذر عند العودة للنظام الغذائي الطبيعي؟

حذر من العودة المفاجئة للعادات الغذائية غير الصحية، موضحا أن الجهاز الهضمي اعتاد خلال رمضان على نمط معين من الراحة والتنظيم.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول الطعام، خاصة الحلويات، يؤدي إلى مشكلات صحية، مؤكدًا أن "المعدة بيت الداء" إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

ما أبرز نصائح الحفاظ على صحة الجسم بعد الصيام؟

أوصى "أستاذ طب الحالات الحرجة" باتباع مجموعة من الإرشادات للحفاظ على صحة الجسم، أبرزها الاعتدال في تناول الطعام لتجنب زيادة الوزن، والحرص على نظام غذائي متوازن يمنح الجهاز الهضمي القدرة على العمل بكفاءة.

كما شدد على أهمية الانتباه لأي أعراض غير طبيعية، حتى مع سلامة نتائج الفحوصات.

ما علاقة العصب الحائر بصحة القلب؟

أوضح أن ما يُعرف بـ "العصب الحائر" يتسبب في إرباك تشخيص الحالة، إذ يمكنه إخفاء أعراض مشكلات القلب الحقيقية خلف علامات تبدو بسيطة أو غير مقلقة.

ونصح بضرورة المتابعة الطبية وعدم تجاهل أي إشارات يصدرها الجسم.

هل يمكن أن يكون رمضان بداية لنمط حياة جديد؟

اختتم "موافي" حديثه بالتأكيد على أن رمضان يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو أسلوب حياة صحي ومستقر، سواء على المستوى البدني أو الروحي، داعيا إلى تحويل العادات الإيجابية التي تم اكتسابها خلال الشهر إلى نمط دائم طوال العام.