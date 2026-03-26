تُعد البطاطس المقلية من الأطعمة المفضلة لدى كثيرين، لكنها تمثل تحديًا حقيقيًا لمرضى السكري، نظرًا لتأثيرها المباشر على مستويات السكر في الدم وبين الطعم الشهي والمخاطر الصحية، يبقى السؤال الأهم هل يمكن تناولها بأمان؟

كيف تؤثر البطاطس المقلية على مرضى السكري؟

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وعند قليها، تزداد السعرات الحرارية والدهون، مما يزيد من مقاومة الأنسولين ويصعّب التحكم في مستويات السكر.

متى يكون تناولها أكثر خطورة؟

تزداد خطورة البطاطس المقلية في الحالات التالية، عند تناولها بكميات كبيرة، أوعلى معدة فارغة

في المساء أو قبل النوم، ومع أطعمة أخرى غنية بالكربوهيدرات أو الدهون

لماذا يجب على مرضى السكري الحذر؟

الإفراط في تناول البطاطس المقلية قد يؤدي إلى، ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، وزيادة الوزن، وزيادة خطر مضاعفات السكري مثل أمراض القلب

هل يمكن تناول البطاطس المقلية بشكل آمن؟

- تناول كميات صغيرة

- عدم جعلها عادة يومية

- موازنتها مع أطعمة غنية بالألياف والبروتين

- اختيار طرق طهي صحية مثل الشوي أو القلي الهوائي

كيف يمكن تقليل تأثيرها السلبي؟

استبدال القلي التقليدي بالقلي في الفرن أو باستخدام القلاية الهوائية

اختيار بطاطس طازجة بدل المصنعة

تناولها مع خضروات طازجة لتقليل امتصاص السكر

مراقبة مستوى السكر بعد تناولها

نصائح طبية مهمة

البطاطس المقلية ليست ممنوعة تمامًا على مرضى السكري، لكنها تتطلب وعيًا واعتدالًا في الكمية وطريقة التحضير، فالتوازن هو المفتاح لتجنب المضاعفات والحفاظ على صحة مستقرة.

