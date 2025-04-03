مايا دياب تشعل التريند بإطلالة جريئة مستوحاة من الأخطبوط

كتبت- نرمين ضيف الله

تصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب محركات البحث على جوجل بعد ظهورها في جلسة تصوير مميزة وهي ترتدي زيًا على شكل أخطبوط.

وفاجأت النجمة مايا دياب متابعيها على “إنستجرام” بإطلالة جريئة وغير تقليدية، حيث ارتدت جمبسوت أسود ضيقًا يبرز قوامها، مزودًا بأكمام طويلة مزينة بأزرار ضخمة عند الأطراف.

لكن ما لفت الأنظار بشكل كبير كان الإكسسوار المبتكر الذي ارتدته حول عنقها، والذي يشبه قلادة جلدية ملتفة، ويتميز بتصميم فريد يتضمن أذرعًا متعددة باللون البوردو، من ابتكار الفنان Anicorn.

وبجانب هذا الإكسسوار الغريب، اختارت مايا تسريحة “كعكة” ناعمة لشعرها، مما سمح بالتركيز على الإكسسوار، ووضعت مكياجًا قويًا بألوان برونزية، مع آيلاينر عريض وأحمر شفاه نيود لامع.

كما علّقت على الصور قائلة: “فيه أخطبوط طلب إيد أخطبوطة وقال لها: أعطيني إيدك، أعطيني إيدك، أعطيني إيدك، أعطيني إيدك، أعطيني إيدك، أعطيني إيدك، أعطيني إيدك، أعطيني إيدك، أعطيني إيدك، أعطيني إيدك.”

وعقب خبير الموضة خالد عبد العزيز على الإطلالة، ووصفها بأنها إطلالة مدروسة ذات معنى وقصة، وليس الهدف منها مجرد ارتداء زي مختلف.

وأضاف في تصريحه لـ”مصراوي”: “الفكرة ممتازة، الأخطبوط يرمز لقصة، والشعر الملموم لأعلى، والمكياج، والجامبسوت المنحوت، كلها عناصر متناسقة ومتكاملة.”

وواصل: “هناك ذوق وشياكة ولبس تعبيري ممتاز، كما أن الألوان متناسقة، واختيارها جذاب ودقيق.”

واختتم قائلًا: “باختصار، التصميم بأكمله عبارة عن لوحة فنية مرسومة".