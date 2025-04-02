طارد للسموم.. مشروب سحري يخفض الكوليسترول وينقي جسمك من الشوائب

كتبت - نرمين ضيف الله

إذا كنت تبحث عن مشروب طبيعي يساعد في تطهير الجسم من السموم، وخفض مستويات الكوليسترول، وتنشيط جهازك الهضمي، فإن مشروب الليمون بالنعناع يعد خيارًا مثاليًا.

يحتوي هذا المشروب البسيط والمغذي على مكونات تعمل معًا لتنظيف الجسم وتحسين الصحة بشكل عام.

وتعليقًا على ذلك، قدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب فوائد مشروب الليمون بالنعناع على صحة الجسم ومستويات الكوليسترول.

وأوضحت، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن الليمون يحتوي على فيتامين C، وهو من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز المناعة وتطهير الجسم من السموم. كما يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.

وتابعت أن النعناع يعزز الهضم، ويساعد في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ، كما يساهم في تحسين الدورة الدموية وتخليص الجسم من السموم.

وأكدت أن الماء عنصر أساسي في أي مشروب للتخلص من السموم، حيث يساعد في تحفيز الكلى على طرد الفضلات من الجسم.

ما الوقت المناسب لتناول الليمون بالنعناع؟

يفضل شرب هذا المشروب يوميًا في الصباح الباكر على الريق لتحقيق أقصى فائدة، كما يمكن تناوله قبل أو بعد الوجبات لتعزيز عملية الهضم وتنقية الجسم.

فوائد هذا المشروب:

• خفض الكوليسترول: يساعد الليمون في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بينما يعمل النعناع على تحسين الدورة الدموية وصحة الأوعية الدموية.

• طرد السموم: يعمل الماء مع الليمون والنعناع على تحفيز الكلى والكبد لطرد السموم والفضلات من الجسم.

• تحسين الهضم: يساعد النعناع في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، مما يقلل من الانتفاخ والمشاكل الهضمية.

• مكافحة الالتهابات: يحتوي الليمون على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.

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