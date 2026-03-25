كشف مصدر عن تفاصيل قرار النادي الأهلي بإلغاء لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات، في إطار إعادة هيكلة العمل داخل قطاع الكرة خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات، ضمن حزمة قرارات اتخذها مجلس إدارة النادي.

كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أنه تم التواصل مع مختار مختار وإبلاغه بتوجه النادي لعدم استمرار لجنة التخطيط وإلغائها بشكل نهائي، حيث أبدى تفهمه للقرار، خاصة أنه سبق وأن حاول الاعتذار عن عدم الاستمرار، إلا أن محمود الخطيب كان يطلب منه مواصلة العمل في كل مرة.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أنه تم إبلاغ زكريا ناصف بالقرار، ليبادر بإعلان اعتذاره رسميًا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وأضاف المصدر أن لجنة الإسكاوتنج شهدت خلافًا حول استمرار أسامة هلال، وإبعاده عن ملف التعاقدات، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على توجيه الشكر له وإقالته من اللجنتين.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تتجه لاختيار اسم جديد من أبناء النادي لتولي ملف التعاقدات خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه قبل منتصف أبريل، تمهيدًا لبدء مهام عمله والاستعداد للموسم الجديد.

