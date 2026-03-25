مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي

كتب : مصراوي

11:10 م 25/03/2026 تعديل في 11:11 م

النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر عن تفاصيل قرار النادي الأهلي بإلغاء لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات، في إطار إعادة هيكلة العمل داخل قطاع الكرة خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات، ضمن حزمة قرارات اتخذها مجلس إدارة النادي.

كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أنه تم التواصل مع مختار مختار وإبلاغه بتوجه النادي لعدم استمرار لجنة التخطيط وإلغائها بشكل نهائي، حيث أبدى تفهمه للقرار، خاصة أنه سبق وأن حاول الاعتذار عن عدم الاستمرار، إلا أن محمود الخطيب كان يطلب منه مواصلة العمل في كل مرة.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أنه تم إبلاغ زكريا ناصف بالقرار، ليبادر بإعلان اعتذاره رسميًا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وأضاف المصدر أن لجنة الإسكاوتنج شهدت خلافًا حول استمرار أسامة هلال، وإبعاده عن ملف التعاقدات، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على توجيه الشكر له وإقالته من اللجنتين.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تتجه لاختيار اسم جديد من أبناء النادي لتولي ملف التعاقدات خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه قبل منتصف أبريل، تمهيدًا لبدء مهام عمله والاستعداد للموسم الجديد.

أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
شئون عربية و دولية

إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
أخبار مصر

من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم

أخبار

المزيد

