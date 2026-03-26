منح طلابية جامعية للعام الأكاديمي 2026 -2026 - رابط التقديم والشروط

كتب : عمر صبري

08:00 ص 26/03/2026

وزارة التعليم العالي

أعلن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم لمنح حكومة لاتفيا للعام الأكاديمي 2026/2027، والمقدمة من هيئة تطوير التعليم في لاتفيا (VIAA)، والمخصصة للطلاب الدوليين وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية.

وتشمل المنح فرصًا للدراسة في الجامعات اللاتفية، إضافة إلى منح المدارس الصيفية التي تنظمها الجامعات هناك، علمًا بأن هذه المنح ليست كاملة ولا تغطي نفقات السفر أو التأمين.

وأوضح قطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي أنه يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الأكاديمي الدولي وإتاحة فرص تعليمية للطلاب والباحثين.

وللحصول على تفاصيل منح الدراسة اضغط هنا، والاطلاع على بوابة الدراسة في لاتفيا اضغط هنا، والحصول على معلومات المدارس الصيفية اضغط هنا، ، علما بأن آخر موعد للتقديم 1 أبريل 2026.

