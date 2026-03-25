تؤذي قلبك.. احذر تناول التونة المعلبة بهذه الطريقة

كتب : أسماء مرسي

09:00 م 25/03/2026

التونة المعلبة من أكثر الأطعمة شيوعا في المنازل، نظرا لغناها بالبروتين وسهولة تحضيرها، ومع ذلك، تتحول إلى مصدر خطر صحي عند الإفراط في تناولها، خاصة بسبب احتوائها على معدن الزئبق.

هل التونة المعلبة آمنة؟

وفقا لموقع "healthline"، تحتوي التونة على بروتينات وعناصر غذائية مهمة، لكنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الزئب، استهلاكها المتكرر يعرض الجسم لمخاطر صحية متعددة.

لماذا تحتوي التونة على الزئبق؟

الزئبق يتراكم في التونة بسبب طبيعتها كسمكة مفترسة، فهي تتغذى على أسماك أصغر ملوثة بالزئبق، ما يؤدي إلى تراكم هذا المعدن في أنسجتها مع مرور الوقت، في عملية تُعرف بـ"التراكم الحيوي".

كيف يزيد الإفراط في التونة من خطر أمراض القلب؟

الإفراط في تناول التونة المعلبة، خاصة الأنواع عالية الزئبق مثل التونة الكبيرة العين أو البيضاء، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

الزئبق معدن سام لا يستطيع الجسم التخلص منه بسهولة، ما يؤدي إلى تراكمه في الأنسجة والأعضاء عند تناول التونة بشكل منتظم، وهذا بدوره يؤثر سلبا على القلب والأوعية الدموية

كما أنها تسبب زيادة الإجهاد التأكسدي في خلايا الجسم، بما فيها خلايا القلب، وضطراب وظيفة الأوعية الدموية ومرونتها، ما قد يرفع ضغط الدم.

ما مخاطر التعرض المزمن للزئبق؟

يمكن أن يؤدي تراكم الزئبق في الجسم إلى:

تلف خلايا الدماغ.

ضعف التركيز والذاكرة.

اضطرابات الحركة.

كم مرة يمكن تناول التونة بأمان؟

يُنصح بتناول الأسماك من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على فوائد أحماض أوميجا 3، مع الانتباه إلى بعض النقاط عند استهلاكها:

تجنب تناول التونة يوميا.

اختيار الأنواع التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق.

الحد من استهلاك التونة البيضاء والصفراء.

الابتعاد عن التونة كبيرة العين قدر الإمكان.

من الأكثر عرضة لمخاطر الزئبق؟

بعض الفئات أكثر حساسية لتأثير الزئبق، وتشمل:

الأطفال الرضع والصغار.

النساء الحوامل أو المرضعات.

النساء اللاتي يخططن للحمل.

الزئبق يمكن أن يؤثر بشكل خاص على نمو الدماغ والجهاز العصبي لدى الأجنة والأطفال، ما يجعل الاعتدال في تناول التونة أمرا ضروريا.

لتقليل هذه المخاطر، يُنصح بتناول التونة المعلبة المحفوظة في الماء، وتصفية الزيت قبل تناولها.

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
بعد جدل فيلم سفاح التجمع.. كيف ارتكب المتهم جرائمه بحق 3 فتيات ليل؟
