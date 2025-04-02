"قنبلة موقوتة".. طبيب شهير يحذر من حصوات المرارة بعد وفاة إيناس النجار

كتبت- أسماء مرسي:

رحلت الفنانة التونسية إيناس النجار عن عالمنا في 31 مارس 2025، عن عمر يناهز 46 عاما، بعد حدوث تدهور مفاجئ في حالتها الصحية، حيث تعرضت لتسمم في الدم نتيجة انفجار المرارة، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة ووفاتها.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، من خطورة حصوات المرارة، واصفا إياها بـ "القنبلة الموقوتة".

وأوضح خلال تقديمه برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن أي مشكلة في المرارة تؤثر بشكل مباشر على البنكرياس، وأن تحرك حصوة صغيرة من المرارة وسدها للقنوات المرارية يؤدي إلى التهاب حاد في البنكرياس، وهو حالة طارئة تستدعي دخول المستشفى.

وأشار "موافي" إلى أهمية عملية استئصال المرارة في بعض الحالات، لتجنب المضاعفات الخطيرة مثل انسداد القنوات المرارية.

ونصح المرضى بعدم إزالتها قبل تفاقم الأعراض، مشيرا إلى أن عملية المرارة تتم بالمنظار.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك 4 أطعمة ومشروبات تزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة، وفقا لموقع "health".

اللحوم الحمراء الدهنية واللحوم المصنعة:

من الأطعمة الغنية بالكوليسترول، والذي يمكن أن يزيد من خطر تكوين حصوات المرارة، أما اللحوم المصنعة، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، ما يزيد من العبء على المرارة.

منتجات الألبان غنية الدسم:

بالرغم من فوائد منتجات الألبان، إلا أن الأنواع الغنية بالدهون تُشكل خطرا على صحة المرارة، لذا، يُنصح باختيار منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب قليل الدسم، والزبادي قليل الدسم، والجبن قليل الدسم.

الحلويات:

تحتوي بعض الحلويات على نسبة عالية من الدهون والسكريات والكربوهيدرات المكررة، ما يُرهق المرارة ويزيد من خطر الإصابة بالحصوات، لذا، يُفضل تناولها باعتدال واختيار الأنواع التي تحتوي على كمية أقل من السكر والكربوهيدرات المكررة.

المشروبات الغازية والمشروبات السكرية:

المشروبات الغازية والمشروبات السكرية من المشروبات التي تُرهق المرارة، حيث تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة.

الكافيين:

يتواجد الكافيين في العديد من المشروبات والأطعمة المصنعة، ويؤثر على صحة المرارة، لذا، يُنصح بقراءة ملصقات المكونات وتجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين.

نصائح للحفاظ على صحة المرارة:

تجنب الأطعمة الدهنية والكربوهيدرات المكررة.

الحد من استهلاك الوجبات المصنعة.

تجنب تناول المشروبات السكرية.

اختيار الأطعمة قليلة الدسم مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة.

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