إعلان

4 علامات مبكرة تنذر بالزهايمر.. لا تتجاهلها

كتب : مصراوي

02:00 ص 26/03/2026

الزهايمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ظل تزايد أعداد المصابين بمرض الزهايمر حول العالم، تبرز أهمية الوعي بالعلامات المبكرة التي قد تشير إلى بدايات المرض. فالاكتشاف المبكر لا يوقف المرض بشكل كامل، لكنه يساعد على إبطاء تطوره وتحسين جودة الحياة للمصابين، وفقًا لـ healthline.

كيف تبدأ أعراض الزهايمر؟

تبدأ أعراض الزهايمر بشكل تدريجي وخفيف، وغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين النسيان الطبيعي المرتبط بالتقدم في العمر، إلا أن الفرق يكمن في تكرار الأعراض وتأثيرها على الحياة اليومية.

متى تظهر العلامات المبكرة؟

قد تظهر العلامات قبل سنوات من التشخيص الفعلي، وغالبًا في منتصف العمر أو بعد سن الـ60، ومع ذلك، قد تبدأ بعض المؤشرات في وقت أبكر لدى بعض الحالات.

لماذا لا يجب تجاهل الأعراض؟

تجاهل العلامات المبكرة قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، ما يقلل من فرص التدخل المبكر، بينما يساعد الاكتشاف المبكر في وضع خطط علاجية ودعم نفسي واجتماعي أفضل.

أبرز 4 علامات مبكرة للزهايمر

فقدان الذاكرة قصيرة المدى، من أكثر العلامات شيوعًا، مثل نسيان المواعيد أو تكرار نفس الأسئلة، مع صعوبة تذكر المعلومات الحديثة.

صعوبة في التخطيط أو حل المشكلات

قد يواجه الشخص صعوبة في متابعة الأمور اليومية، مثل إدارة المال أو اتباع خطوات وصفة طعام كان معتادًا عليها.

الارتباك الزمني والمكاني

فقدان الإحساس بالوقت أو المكان، مثل نسيان الطريق أو عدم معرفة التاريخ أو اليوم.

تغيّرات في المزاج والسلوك

قد تظهر تغيرات ملحوظة مثل القلق، الاكتئاب، الانسحاب الاجتماعي أو تقلبات المزاج غير المبررة.

هل كل نسيان يعني الإصابة بالزهايمر؟

ليس بالضرورة، النسيان العرضي أمر طبيعي، لكن القلق يبدأ عندما تتكرر الأعراض وتؤثر على الحياة اليومية بشكل واضح.

كيف يمكن التعامل مع العلامات المبكرة؟

مراجعة الطبيب المختص فور ملاحظة الأعراض

إجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص

الحفاظ على نمط حياة صحي غذاء متوازن، نشاط بدني، تحفيز ذهني

دعم المريض نفسيًا واجتماعيًا

الزهايمر مرض الزهايمر الصحة الذهنية أعراض الزهايمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

