في ظل تزايد الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، يظل ارتفاع الكوليسترول من أبرز المشكلات الصحية التي قد تمر دون أعراض واضحة لفترات طويلة.

إلا أن بعض العلامات البسيطة التي تظهر على الجسم، خاصة قبل النوم، قد تكون مؤشرًا مبكرًا يستدعي الانتباه وفقاً لهيلث لاين.

ما هي العلامة التي قد تظهر على الذراع؟

من أبرز المؤشرات المحتملة لارتفاع الكوليسترول، ظهور نتوءات صغيرة أو بقع صفراء مائلة للون الذهبي على الجلد، خاصة في مناطق مثل الذراعين أو حول المفاصل. وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم "الورم الأصفر" (Xanthomas)،

وهي ناتجة عن تراكم الدهون تحت الجلد.

متى تظهر هذه العلامات؟

قد يلاحظ البعض هذه النتوءات أو التغيرات الجلدية بشكل أوضح في أوقات الراحة، مثل قبل النوم، حيث يكون الشخص أكثر انتباهًا لجسده، كما قد يصاحبها أحيانًا إحساس خفيف بالحكة أو عدم الراحة.

لماذا يجب الانتباه لها؟

يشير الأطباء إلى أن هذه العلامات قد تكون إنذارًا مبكرًا لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين إذا لم يتم التعامل معه مبكرًا.

هل تظهر لدى الجميع؟

لا تظهر هذه الأعراض لدى جميع المصابين بارتفاع الكوليسترول، إذ يُعرف هذا المرض بأنه "صامت" في كثير من الحالات، لذلك، لا يمكن الاعتماد على العلامات الظاهرة فقط، بل يجب إجراء الفحوصات الدورية.

ماذا تفعل إذا لاحظت هذه العلامة؟

ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات جلدية غير معتادة، وإجراء تحليل لمستويات الدهون في الدم، كما يُفضل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، لتقليل المخاطر.

