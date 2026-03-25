إعلان

علامة قد تظهر على الذراع قبل النوم تكشف ارتفاع الكوليسترول.. انتبه لها

كتب : أسماء العمدة

10:30 م 25/03/2026

الكوليسترول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ظل تزايد الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، يظل ارتفاع الكوليسترول من أبرز المشكلات الصحية التي قد تمر دون أعراض واضحة لفترات طويلة.

إلا أن بعض العلامات البسيطة التي تظهر على الجسم، خاصة قبل النوم، قد تكون مؤشرًا مبكرًا يستدعي الانتباه وفقاً لهيلث لاين.

ما هي العلامة التي قد تظهر على الذراع؟

من أبرز المؤشرات المحتملة لارتفاع الكوليسترول، ظهور نتوءات صغيرة أو بقع صفراء مائلة للون الذهبي على الجلد، خاصة في مناطق مثل الذراعين أو حول المفاصل. وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم "الورم الأصفر" (Xanthomas)،

وهي ناتجة عن تراكم الدهون تحت الجلد.

متى تظهر هذه العلامات؟

قد يلاحظ البعض هذه النتوءات أو التغيرات الجلدية بشكل أوضح في أوقات الراحة، مثل قبل النوم، حيث يكون الشخص أكثر انتباهًا لجسده، كما قد يصاحبها أحيانًا إحساس خفيف بالحكة أو عدم الراحة.

لماذا يجب الانتباه لها؟

يشير الأطباء إلى أن هذه العلامات قد تكون إنذارًا مبكرًا لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين إذا لم يتم التعامل معه مبكرًا.

هل تظهر لدى الجميع؟

لا تظهر هذه الأعراض لدى جميع المصابين بارتفاع الكوليسترول، إذ يُعرف هذا المرض بأنه "صامت" في كثير من الحالات، لذلك، لا يمكن الاعتماد على العلامات الظاهرة فقط، بل يجب إجراء الفحوصات الدورية.

ماذا تفعل إذا لاحظت هذه العلامة؟

ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات جلدية غير معتادة، وإجراء تحليل لمستويات الدهون في الدم، كما يُفضل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، لتقليل المخاطر.

أحدث الموضوعات

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
حكايات الناس

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
أخبار مصر

من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
حوادث وقضايا

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي
حوادث وقضايا

براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تتقبل هزيمتها عسكريًا (البيت الأبيض)
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟