يحتوي على يرقات حية.. تعرّف على أخطر نوع جبن في العالم

كتبت - أسماء العمدة

يُعتبر جبن “كاسو مارزو” (Casu Marzu) المنتج في جزيرة سردينيا الإيطالية أخطر أنواع الجبن في العالم، وذلك بسبب طريقة إنتاجه المثيرة للجدل.

ما هو جبن كاسو مارزو؟

هو جبن مصنوع من حليب الأغنام، ويتم تخميره عن طريق يرقات ذبابة الجبن، حيث تضع الذبابة بيضها داخل الجبن، وتتغذى اليرقات عليه، مما يمنحه قوامه الناعم وطعمه المميز، وفقًا لموقع CNN.

لماذا يُعتبر خطيرًا؟

تحتوي جبنة “كاسو مارزو” على يرقات حية، والتي إذا تم تناولها يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل:

• الحساسية

• التسمم الغذائي

• تكوّن ثقوب في الأمعاء

وبسبب هذه المخاطر الصحية، تم حظر بيع جبن كاسو مارزو في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك.. لا يزال الجبن محبوبًا!

رغم المخاطر، لا يزال جبن كاسو مارزو يحظى بشعبية كبيرة في سردينيا، حيث يعتبر جزءًا من التقاليد المحلية.

يتم تناوله إما مع اليرقات أو بدونها، لكن يجب الانتباه إلى أن هذا النوع من الجبن غير صالح للأكل بالنسبة لمعظم الأشخاص.

معلومات غريبة عن جبن كاسو مارزو

• يُقال إن اليرقات يمكن أن تقفز لمسافة تصل إلى 15 سم عند إزعاجها!

• يتم تقديم جبنة كاسو مارزو عادةً مع الخبز والنبيذ.

• في عام 2009، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن هذا الجبن هو من أخطر الأنواع في العالم.

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