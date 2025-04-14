"قاتل خفي".. طعام يرفع الضغط والكوليسترول ويسبب حصوات الكلى

كتبت- أسماء مرسي:

بعيدا عن الأضرار الشائعة للسكر الأبيض كزيادة الوزن وتسوس الأسنان، يخفي تهديد خفي يشكل خطورة على الصحة، حيث يعرض مستويات ضغط الدم والكوليسترول للخطر، بل ويتعدى ذلك ليؤثر سلبا على سلامة الكليتين ووظائفهما الحيوية، وفقا لموقعي "verywellhealth" و"healthline".

السكر الأبيض وتأثيره الخفي على ضغط الدم

السكر يمكن أن يؤثر سلبا على إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، ويؤدي أكسيد النيتريك دورًا حيويًا في توسيع الأوعية الدموية والحفاظ على تدفق الدم بسلاسة، وعندما ينخفض إنتاجه بسبب تأثير السكر، يؤدي ذلك إلى تضيق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

والأخطر من ذلك، أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن استهلاك السكر المفرط قد يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات أخرى تؤثر على كيفية معالجته لسكر الدم، مثل التغيرات في مدى حساسيته للأنسولين.

السكر الأبيض.. مدمر لمستويات الكوليسترول

الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يرتبط بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وهما من العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

السكر الأبيض.. تهديد صامت لصحة الكلى

الكلى من الأعضاء الحيوية التي تتأثر بشكل كبير بالاستهلاك المفرط للسكر الأبيض، الفركتوز، وهو أحد أنواع السكر الموجود في السكر الأبيض وفي العديد من المحليات الصناعية، يمكن أن يزيد من تركيز حمض اليوريك في المصل.

ارتفاع مستويات حمض اليوريك يعتبر عامل خطر للإصابة بأمراض الكلى وحصوات الكلى المؤلمة.

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