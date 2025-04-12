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"مدمرة للصحة".. جمال شعبان يحذر من أسوأ اختراعات بشرية بعد السلاح النووي

08:00 م السبت 12 أبريل 2025

الدكتور جمال شعبان

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كتب- أحمد الضبع:

حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقًا، من مخاطر عدد من الاختراعات البشرية التي وصفها بأنها "مدمرة للحياة"، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا كبيرًا لحياة الإنسان، بعد السلاح النووي.

وكتب شعبان عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أسوأ اختراعات بشرية مدمرة للحياة بعد السلاح النووي: السجاير والسمن الصناعي والسكر، بالإضافة إلى الدقيق الأبيض والملح".

وأكدت دراسة علمية في مجلة The Lancet الجانب الأول في هذا التحذير، وهو التدخين، الذي يعد واحدًا من أبرز الأسباب المؤدية إلى وفيات مبكرة، إذ تقدر أرقامه بوفاة ما يقارب 7 ملايين شخص سنويًا على مستوى العالم.

وجاءت نتائج الدراسة التي شملت ملايين الأفراد من مختلف أنحاء العالم لتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التدخين وزيادة معدلات الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأفادت الدراسة بأن التعرض المطول لمواد التبغ يُساهم بشكل كبير في تدهور وظائف الرئتين وظهور مضاعفات صحية قاتلة، ما يترك بصمة سلبية على النظم الصحية العالمية.

وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات وقائية جذرية، سواء على مستوى السياسات الصحية أو عن طريق حملات التوعية المستمرة التي تحث على الإقلاع عن التدخين واعتماد أساليب حياة صحية.

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