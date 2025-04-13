4 علامات مبكرة تنقذ حياتك من سرطان البنكرياس.. احذر هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

البنكرياس عضوا حيويا يقع في تجويف البطن، ويؤدي دورا محوريا في عملية هضم الطعام وتنظيم مستويات السكر في الدم.

ونظرًا لموقعه، غالبا ما يصعب اكتشاف أي خلل فيه إلا عن طريق فحوصات متخصصة مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن.

ويُصنف سرطان البنكرياس كواحد من أكثر أنواع السرطان فتكا، ويعود ذلك إلى صعوبة الكشف عنه في مراحله المبكرة، ففي كثير من الأحيان، لا يتم تشخيص المرض إلا في مراحل متقدمة، ما يجعل فرص العلاج أكثر صعوبة.

لذا، يصبح الوعي بالعلامات التحذيرية المبكرة لهذا المرض أمرا ضروريا لتحسين فرص الشفاء، فالتوجه إلى الطبيب للحصول على رعاية طبية مبكرة عند ملاحظة أي من الأعراض التالية التي تستمر لمدة شهر إلى شهرين ينقذ حياة المريض، وفقا لموقع "onlymyhealth".

سبب سرطان البنكرياس

ينشأ سرطان البنكرياس نتيجة النمو غير المنضبط لخلايا البنكرياس، وهو العضو المسؤول عن إنتاج الإنزيمات الهاضمة والهرمونات المنظمة لسكر الدم.

ولسوء الحظ، يتطور هذا النوع من السرطان بصمت ودون ظهور أعراض واضحة في المراحل الأولى، و ينتشر إلى أعضاء أخرى قبل اكتشافه.

علامات مبكرة تنقذ حياتك:

ظهور اليرقان المصحوب ببُراز فاتح اللون وحكة:

بالرغم من أن اليرقان حالة شائعة، إلا أن ظهوره مصحوبا ببراز شاحب اللون وحكة جلدية علامة مُنذرة، خاصة بسرطان رأس البنكرياس.

ألم في الجزء العلوي من البطن يمتد إلى الظهر

الشعور بألم في المنطقة العلوية من البطن ينتشر إلى الظهر مؤشرا على سرطان البنكرياس، ويحدث هذا الألم نتيجة لضغط الورم على الأعضاء والأعصاب المجاورة.

انتفاخ المعدة

الشعور المستمر بانتفاخ المعدة ناتجا عن ضغط مباشر من الورم أو بسبب نقص إفراز الإنزيمات الهاضمة الناتج عن الإصابة بالسرطان، لذا، من الضروري استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم

عادة ما يبدأ مرض السكري في سن مبكرة أو بين الأربعين والستين عاما، لذا، فإن الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم وظهور أعراض جديدة لمرض السكري لدى كبار السن، خاصة بعد سن الخامسة والستين، من العلامات التي تستدعي الانتباه والذهاب للطبيب لإجراء فحص شامل للبنكرياس.

قرية لا يصاب سكانها بالأمراض ويعيشون 100 عام.. "السر في هذا النبات"

عانى منها ابن أغنى رجل في آسيا.. ما هي متلازمة كوشينغ؟

بعد 20 عاما.. عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع بسعر خيالي

امرأة صينية تشرب مياه الصرف الصحي لمدة 5 سنوات.. لن تتوقع ما حدث لها

جمال شعبان يحذر من مرض خطير: قد يؤدي للوفاة في هذه الحالة