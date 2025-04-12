"لا تتجاهلها".. 4 أعراض قد تنذرك بوجود ورم في خلايا الدماغ

كتبت- نرمين ضيف الله

أورام الدماغ تكون خطيرة إذا لم يتم اكتشافها مبكرًا، حيث يمكن أن تتسبب في مضاعفات صحية كبيرة.

رغم أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، هناك بعض العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة في خلايا الدماغ وفق لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.

أعراض رئيسية يجب الحذر منها

الصداع الذي لا يزول أو الذي يزداد حدته بمرور الوقت يمكن أن يكون من الأعراض التي تشير إلى وجود ورم في الدماغ.

إذا كنت تعاني من صداع غير عادي أو يزداد سوءًا في الصباح أو أثناء الليل، فقد يكون من الضروري استشارة الطبيب.

التغيرات في الرؤية

أي تغير مفاجئ في الرؤية مثل التشويش أو فقدان الرؤية الجزئي أو الكامل قد يكون علامة على ضغط الورم على الأعصاب البصرية.

إذا كنت تواجه صعوبة في الرؤية أو رؤية مزدوجة، يجب ألا تتجاهل هذه الأعراض.

ضعف التوازن أو التنسيق

إذا كنت تشعر بعدم التوازن أو صعوبة في التنسيق أثناء المشي أو أداء الأنشطة اليومية، فهذا قد يكون من الأعراض التي تشير إلى تأثير الورم على منطقة الدماغ المسؤولة عن الحركة والتوازن.

التغيرات في الشخصية أو الذاكرة

التغيرات المفاجئة في السلوك أو الذاكرة تكون علامة على وجود ورم في الدماغ، لذا إذا لاحظت أن الشخص يعاني من صعوبة في تذكر الأشياء أو تغيرات غير طبيعية في سلوكه، يجب مراجعة الطبيب على الفور.

اقرأ أيضا:

قرية لا يصاب سكانها بالأمراض ويعيشون 100 عام.. "السر في هذا النبات"

عانى منها ابن أغنى رجل في آسيا.. ما هي متلازمة كوشينغ؟

بعد 20 عاما.. عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع بسعر خيالي

امرأة صينية تشرب مياه الصرف الصحي لمدة 5 سنوات.. لن تتوقع ما حدث لها

جمال شعبان يحذر من مرض خطير: قد يؤدي للوفاة في هذه الحالة