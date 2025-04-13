هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول كوب من عصير القصب يوميا.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

يعتبر عصير القصب من المشروبات الصيفية المنعشة والمحببة للكثيرين، لكن تناوله يوميًا قد يحمل تأثيرات مفاجئة على الصحة بعضها إيجابي والآخر يستدعي الحذر.

مصدر سريع للطاقة

وقال أخصائي التغذية العلاجية الدكتور أحمد صلاح يقول إن عصير القصب يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة الفورية، ما يجعله منشطًا طبيعيًا يساعد على مكافحة التعب والإرهاق.

تعزيز القدرة الجنسية

وأشار إلى أن عصير القصب قد يساعد في تحسين الأداء الجنسي لدى الرجال، إذ يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء التناسلية لاحتوائه على البوتاسيوم والحديد، كما أنه قد يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويحسن جودتها وحركتها.

تقوية المناعة

وتابع في تصريحاته لـ "مصراوي"، أن عصير القصب غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف، ما يعزز من قوة الجهاز المناعي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

تحسين صحة الكلى

وأكد أن عصير القصب يعتبر مدرًا للبول، مما يساعد في تطهير الجسم من السموم والأملاح الزائدة، وقد يساهم في الوقاية من حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

دعم صحة البروستاتا

وتابع أن عصير القصب يحتوي على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة التي قد تساعد في الحماية من سرطان البروستاتا والأمراض الالتهابية التي تصيبها.

تقليل الكوليسترول الضار

وتشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في عصير القصب قد تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، ما يحمي القلب والشرايين.

تحسين الهضم وعلاج الإمساك

ويعمل عصير القصب كملين طبيعي لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يحسن حركة الأمعاء ويقي من الإمساك والانتفاخ.

المخاطر التي يسببها تناول عصير القصب عند الإفراط فيه:

ارتفاع نسبة السكر في الدم

زيادة الوزن

خطر الإصابة بأمراض القلب

تأثيره على سيولة الدم

واختتم صلاح حديثه قائلاً: "تناول كوب من عصير القصب يوميًا قد يوفر بعض الفوائد الصحية المتعلقة بالطاقة، والقدرة الجنسية، والمناعة، وصحة الكلى والبروستاتا، ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة السكر والسعرات الحرارية يستدعي الاعتدال والحذر، خاصة بالنسبة لمرضى السكري ومن لديهم عوامل خطر لأمراض القلب أو مشاكل في سيولة الدم".

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