حسام موافي يكشف خطورة ارتفاع مستويات السكر في الدم- انتبه لهذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة إهمال ارتفاع مستويات السكر في الدم، مؤكدًا أن مضاعفاته قد تكون وخيمة وتستدعي في بعض الأحيان التدخل الطبي العاجل ودخول المستشفى.

مضاعفات السكر.. بين المزمن والحاد

أوضح الدكتور موافي خلال برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن مضاعفات مرض السكري تنقسم إلى نوعين رئيسيين، مضاعفات خفيفة ومزمنة تتطور على المدى الطويل، ومضاعفات حادة جدا تتطلب استجابة طبية فورية.

علاج السكر ليس مجرد دواء

شدد أستاذ طب الحالات الحرجة على أن التعامل مع مرض السكري لا يقتصر على تناول الأدوية الموصوفة فقط، بل يتطلب تغييرا جذريا في نمط الحياة.

وأضاف أن العلاج الناجح يقوم على 3 أسس متكاملة: نظام غذائي دقيق ومناسب، الالتزام بتناول الأدوية بانتظام، وممارسة النشاط البدني والرياضة بشكل منتظم.

علامات تحذيرية لا تتجاهلها.. تشير لارتفاع السكر

أشار "موافي" إلى وجود شريحة كبيرة من مرضى السكري قد لا تظهر عليهم أعراض واضحة في البداية، ولذلك، أكد على أهمية الانتباه جيدا لبعض العلامات التحذيرية التي تنذر بهذا المرض، وتشمل:

زيادة الشعور بالعطش وجفاف الفم.

الحاجة للتبول، خاصة خلال الليل.

الشعور بالتعب والإرهاق غير المعتاد.

عدم وضوح الرؤية أو تشوشها.

الشعور بالجوع المستمر حتى بعد تناول الوجبات.

فقدان الوزن غير المبرر دون اتباع حمية غذائية.

تأثير ارتفاع السكر المدمر على أجهزة الجسم الحيوية

لفت أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يحمل مضاعفات خطيرة تؤثر بشكل خاص على جهازين حيويين في الجسم وهما:

الجهاز الدوري والشرايين

حيث يؤدي ارتفاع السكر إلى تضييق شرايين الكلى والقلب والمخ، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومشكلات الكلى.

الجهاز العصبي والأعصاب الطرفية

يتسبب ارتفاع السكر في التهاب الأطراف العصبية، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالتنميل والوخز في اليدين والقدمين، خاصة أثناء النوم.

غيبوبة السكر.. خطر يهدد الحياة بأنواع متعددة

حذر أيضا من "غيبوبة السكر" التي وصفها بأنها من أخطر مضاعفات ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأوضح أنها ليست نوعا واحدا بل خمسة أنواع مختلفة:

غيبوبة نقص السكر.

غيبوبة الأسيتون (الحماض الكيتوني السكري).

غيبوبة حمض اللاكتيك.

غيبوبة سكر مرتفع جدا دون وجود أسيتون.

غيبوبة تحدث لمريض السكر ولكن بسبب مشكلة صحية أخرى غير متعلقة بشكل مباشر بارتفاع أو انخفاض السكر.

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