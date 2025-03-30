يقي من السرطان.. طعام يقوي قلبك ويخفض السكر الكوليسترول

كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثيرون عن الأطعمة التي تقدم لهم فوائد صحية للوقاية من الأمراض الخطيرة، ومن بين هذه الأطعمة، يبرز نوع معين بقدرته الفائقة على تعزيز صحة القلب، ومكافحة السرطان، وتنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم، وهو "الخس"، وفقا لموقعي "health" و"onlymyhealth".

الخس والوقاية من السرطان

يحتوي الخس على مجموعة من المركبات النباتية الواقية، مثل الكاروتينات والأحماض الفينولية والفلافونويد، التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الخس وصحة القلب

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الخس، يدعم صحة القلب ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائه على كمية عالية من مركبات البوليفينول، مثل حمض الكافيين والكامبفيرول والكيرسيتين، التي تحمي الأوعية الدموية وتحسن وظائفها.

الخس وتنظيم السكر

يتميز الخس بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، هذا يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يسعون للتحكم في مستويات السكر لديهم، كما يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، التي تبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم وتمنع الارتفاعات المفاجئة في مستويات السكر.

الخس وخفض الكوليسترول

غني أيضا بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي والبيتا كاروتين، التي تحمي الشرايين من التلف الناتج عن الكوليسترول الضار، كما أن الألياف الغذائية الموجودة في الخس تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

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