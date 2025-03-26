يصيبك بأمراض القلب والكوليسترول.. احذر تناول البيض بهذه الطريقة

كتبت- أسماء مرسي:

البيض، ذلك الطعام الأساسي على موائد السحور، مصدرا غنيا بالبروتين والعناصر الغذائية الضرورية التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة لمواجهة ساعات الصيام الطويلة، ومع ذلك، فإن طريقة تحضيره قد تُحوله من وجبة صحية إلى وجبة ضارة، خاصة عند قليه بكميات كبيرة من الزيت.

مخاطر قلي البيض بالزيت الغزير:

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية EASHTN، أن قلي البيض بكميات كبيرة من الزيت من العادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها.

وأشارت لـ"مصراوي" إلى أن هذه الطريقة في التحضير تُحول البيض إلى وجبة عالية السعرات الحرارية والدهون المشبعة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

أضرار أخرى لقلي البيض بالزيت:

بالإضافة إلى مخاطر القلب والكوليسترول، فإن قلي البيض بالزيت الغزير يؤدي إلى:

زيادة الوزن

يحتوي البيض المقلي على سعرات حرارية عالية، ما يسهم في زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

اضطرابات الجهاز الهضمي

كما يسبب استهلاكه بكميات كبيرة عسر الهضم والانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي.







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