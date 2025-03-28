يقوي المخ.. نوع طعام يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

من المعروف أن المكسرات تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، لكن هناك نوع شهير على مائدة رمضان يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويعزز وظائف المخ.

وبحسب موقع إكسبريس، فإن عين الجمل نوع من المكسرات بإمكانه تعزيز الذاكرة وصحة القلب، بحسب دراسة نشرت في مجلة Clinical Nutrition ، واكتشفت أن الاستهلاك المستمر للمكسرات مهم لوظائف الأوعية الدموية في الدماغ لدى كبار السن.

وعلى مدى فترة 16 أسبوعا، أضاف المشاركون 60 جراما يوميا من الكاجو وعين الجمل والبندق والفستق إلى نظامهم الغذائي، وكانت النتيجة تحسن تدفق الدم إلى المخ وتحسين الأداء في اختبارات الذاكرة، ووجدت الدراسة زيادة في تدفق الدم في مناطق رئيسية من المخ، بما في ذلك الفص الجبهي والقشرة الأمامية الجبهية، والتي تعتبر بالغة الأهمية للوظيفة الإدراكية.

كما كشفت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول المكسرات، وخاصة عين الجمل، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 13% إلى 19%، لأن المكسرات غنية بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

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