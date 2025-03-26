تسبب ارتفاع الضغط والفشل الكلوي والجلطات.. جمال شعبان يحذر من عادة خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق خلال برنامجه "طبيب القلوب" المذاع عبر فضائية "الشمس" من خطورة الإفراط في تناول المسكنات.

وقال شعبان: "المسكنات ضرورية لتخفيف الألم، ولكن يجب على الجميع أن يدركوا أنها قد تحمل في طياتها آثار جانبية كثيرة".

وأوضح عميد معهد القلب السابق: "الاستخدام المزمن للمسكنات حتى التي تصرف بدون وصفة طبية، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، لذا يجب تناولها بحذر".

وأضاف جمال: "السيدات تضع المسكنات في الحقائب مثل الشوكولاتة أو اللبان، وهذا أمر خطير".

وأشار: "لا يمكن الاستهانة بمخاطر المسكنات، لذا يجب الحصول عليها تحت إشراف طبي دقيق، حيث أنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتكون جلطات في الشرايين والفشل الكلوي".

وقال: "من الضروري استشارة الطبيب لتحديد المسكن المناسب والجرعة الآمنة، مع مراعاة الحالة الصحية الفردية والتاريخ الطبي".

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