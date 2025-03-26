كارثة.. حسام موافي يكشف ما يحدث لجسمك عند تناول الطعام أثناء الحزن

كتب- أحمد الضبع:

يرتبط الطعام بالحالة النفسية للإنسان بشكل وثيق، إذ يلجأ البعض إلى تناول كميات كبيرة من الطعام عند الشعور بالحزن أو التوتر، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

وحذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة الأكل أثناء نوبات الحزن، مؤكدًا أن هذه العادة قد تؤثر سلبًا على الصحة وتسبب زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، إن الحزن المتكرر قد يؤدي إلى اضطراب في الشهية، مما يدفع البعض إلى الإفراط في تناول الطعام دون وعي، مشددًا على ضرورة استشارة طبيب نفسي لفهم العلاقة بين المشاعر السلبية والعادات الغذائية.

وأضاف أن بعض الحالات قد تستدعي تدخلاً طبيًا، حيث يمكن للطبيب وصف أدوية تساعد في السيطرة على هذه المشكلة.

وأشار إلى أنه في حالة الشعور بالحزن، من الأفضل اختيار أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وصحية، مثل الخيار، البرتقال، الطماطم، والتفاح، للحد من التأثيرات السلبية على الوزن والصحة العامة.

كما أوضح موافي أن تناول الفاكهة بعد الطعام يعد من العادات الغذائية الخاطئة، لافتًا إلى أن القرآن الكريم أشار إلى أهمية تناول الفاكهة قبل الطعام للاستفادة القصوى من فوائدها الصحية.

واختتم بالإشارة إلى أهمية التغافل عن الأمور البسيطة والابتعاد عن التوتر الزائد، للحفاظ على الصحة العامة وتجنب المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الحزن والتوتر المستمر.

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