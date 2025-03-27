احذر .. الإفراط في الملح يهدد صحتك النفسية

الإفراط في تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، منها أمراض القلب، والكلى، لكن تشير أبحاث حديثة أن تلك العادة تضر بالصحة العقلية والنفسية أيضًا.



فقد اكتشف علماء من جامعة نانجينغ الطبية بالصين علاقةً مفاجئة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالملح والسلوكيات الشبيهة بالاكتئاب لدى الفئران، ما قد يفسر سبب استمرار ارتفاع معدلات الاكتئاب بالتزامن مع استهلاكنا للأطعمة المصنعة.

استجابات مناعية في الدماغ

ووفق "ستادي فايندز"، وجد فريق البحث أن الإفراط في تناول الملح يحفّز استجابات مناعية محددة في الدماغ، والتي قد تؤدي إلى سلوكيات تشبه الاكتئاب.

ودرس الباحثون الآليات البيولوجية الكامنة وراء هذه التغيرات السلوكية. وتبين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح أدت إلى زيادة إنتاج الإنترلوكين-17A (IL-17A) بشكل ملحوظ، وهو جزيء إشارات مناعية، وخاصة في الخلايا المناعية المتخصصة التي تُسمى خلايا غاما دلتا التائية.

وربطت أبحاث سابقة ارتفاع مستوى الإنترلوكين-17A بالاكتئاب، لكن هذه الدراسة تكشف عن مسار مباشر من الملح الغذائي إلى زيادة إنتاج الإنترلوكين-17A وظهور أعراض شبيهة بالاكتئاب.



ويحتوي النظام الغذائي الأمريكي الشائع ​​على حوالي 3400 ملغ من الصوديوم يومياً في المتوسط، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى الموصى به من قِبل جمعية القلب الأمريكية والبالغ 2300 ملغ.

خطورة الوجبات السريعة

وغالباً ما تُوفر وجبة من الوجبات السريعة كمية الصوديوم المُوصى بها ليوم كامل في جلسة واحدة.

وهذا ليس أول بحث يربط بين النظام الغذائي والصحة النفسية.

حيث ترتبط الأنظمة الغذائية المتوسطية الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والبروتينات الخالية من الدهون بانخفاض معدلات الاكتئاب.

وعلى العكس من ذلك، تميل الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والسكريات والدهون غير الصحية إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

ويتميز هذا البحث بتحديد مسار بيولوجي محدد يربط النظام الغذائي مباشرة بالسلوكيات الشبيهة بالاكتئاب.

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