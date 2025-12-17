مع تزايد نزلات البرد والسعال خلال فصل الشتاء، يبحث كثيرون عن حلول طبيعية وآمنة للتخفيف من الأعراض دون اللجوء المفرط للأدوية، وبين الأعشاب الشائعة يبرز الزعتر كخيار غير متوقع يحمل فوائد صحية لافتة في مواجهة البرد ومضاعفاته.

ووفقا لما أورده موقع Netmeds، يمتلك الزعتر خصائص علاجية قوية تجعله من أبرز الأعشاب الداعمة للجهاز التنفسي والمناعة خلال موسم الشتاء.

يعزز جهاز المناعة

يحتوي الزعتر على مجموعة غنية من الفيتامينات، أبرزها فيتامينات A وC ومجموعة فيتامين B، إلى جانب معادن مهمة مثل الحديد والسيلينيوم والمنجنيز، ما يجعله داعما قويا لجهاز المناعة.

ويساعد تناول شاي الزعتر بانتظام على تعزيز دفاعات الجسم وتحسين الصحة العامة.

يساعد في تنظيم ضغط الدم

يعد الزعتر مصدرا جيدا للبوتاسيوم، وهو عنصر أساسي في تنظيم ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

وتشير التقارير إلى أن احتساء شاي الزعتر قد يساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم على تحسين الدورة الدموية وخفض الضغط بشكل معتدل.

يعالج نزلات البرد والسعال

يعد شاي الزعتر من المشروبات الفعالة في تخفيف أعراض نزلات البرد والسعال، بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا.

كما يتميز زيت الزعتر العطري بفاعلية قوية ضد الميكروبات، ويستخدم في تهدئة التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية، ويساهم مركب الكارفاكرول الموجود به في تقليل تهيج الحلق وتخفيف السعال.

