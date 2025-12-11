مشروبات تقوي المناعة وتمنع الرشح في الشتاء.. قاوم نزلات البرد

كتب- أحمد الضبع:

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، يزداد انتشار نزلات البرد والرشح، الأمر الذي يدفع كثيرين للبحث عن طرق طبيعية لتعزيز المناعة والوقاية من الفيروسات الموسمية.

وقدم الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، مجموعة من المشروبات الطبيعية التي وصفها بأنها "خط الدفاع الأول" للجسم خلال أشهر البرد.

وأكد "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن عصير البرتقال بالعسل يأتي في مقدمة المشروبات المفيدة في هذا الوقت من العام، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، إضافة إلى خصائص العسل المضادة للبكتيريا، ما يجعله مشروبا مثاليا لمقاومة الرشح ورفع مناعة الجسم قبل التعرض للعدوى.

وبيّن أن عصير الفراولة بالبنجر يعد من المشروبات القوية والمغذية، لأنه يجمع بين فيتامين C الموجود في الفراولة والحديد والفولات الموجودين في البنجر، وهو ما يساهم في تحسين كفاءة الجهاز المناعي وتعزيز إنتاج خلايا الدم، الأمر الذي يمنح الجسم قدرة أكبر على مواجهة العدوى الموسمية.

وأشار إلى أن عصير النعناع بالليمون يساعد على فتح الجيوب الأنفية وتهدئة التهابات الحلق، بفضل الزيوت الطيّارة الموجودة في النعناع وجرعة الفيتامينات العالية في الليمون، مؤكدا أن تناوله دافئا يساعد في تنشيط التنفس وتقليل الاحتقان.

وعن المشروبات الساخنة، أوضح أن مشروب الجنزبيل بالليمون من أقوى مشروبات الشتاء، لما يتمتع به من خصائص مضادة للالتهاب، إضافة إلى دوره في رفع درجة حرارة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، ما يسرع مقاومة أعراض البرد في بدايتها.

ونصح بتناول القرفة مع الجنزبيل، باعتبارهما من المشروبات التي تدعم مناعة الجسم، وتخفف الشعور بالبرودة، إلى جانب دورهما في مقاومة الميكروبات وتقليل حدة الالتهاب.

