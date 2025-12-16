تقاليد غير تقليدية.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم

5 أماكن سياحية سرية لا يعرفها معظم المسافرين.. منها المدينة المفقودة

تختلف طقوس الاحتفال بالعام الجديد من دول لأخرى، فالبعض يستقبلها بالألعاب النارية والسهرات الصاخبة، لكن يختار آخرون طرق غريبة وغير مألوفة للاحتفال.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغرب الاحتفالات بالعام الجديد حول العالم، وفقا لـ "thenationalnews".

رمي الماء، كوبا

يعتقد الكوبيون أن رمي دلو من الماء المتسخ خارج منازلهم في منتصف الليل يساعد على التخلص من الحظ السيئ والمصائب والطاقات السلبية المتراكمة على مدار العام الماضي، وبدء عام جديد مليئا بالطاقة الإيجابية والأمل.

اسكتلندا

يحتفل سكان اسكتلندا برأس السنة الجديدة لمدة ثلاثة أيام على أنغام المزامير والطبول لطرد الأرواح الشريرة والتخلص من الطاقة السلبية.

وبعد منتصف الليل، يذهب كل شخص إلى منزل صديقه حاملا هدايا تتمثل في الملح والفحم والبسكويت.

الدنمارك

يقوم الأشخاص في رأس السنة بتحطيم الأطباق القديمة، ويحمل هذا الطقس دلالة رمزية على التقدير وحسن النية، إذ يعبر الدنماركيون من خلال كسر الأطباق القديمة عن امتنانهم والتخلص من الطاقة السلبية وبدأ حياة جديدة.

رومانيا

يرتدي سكان رومانيا جلود الدببة الحقيقية ويرقصون في الشوارع وتصل أوزان بعض هذه الأزياء إلى نحو 50 كيلو جرام، وترجع جذور هذه العادة لأكثر من 2000 عام.

اليونان

تتضمن بداية العام الجديد في اليونان تعليق البصل على الأبواب، إذ يرمز إلى النمو والتجدد ويعد رمزا قويا للصحة الجيدة وطول العمر، ما يجعله عنصرا بارزا في احتفالات رأس السنة.

البرازيل

في تقاليد ليلة رأس السنة البرازيلية، يصبح اللون الأبيض رمزا للسعي الجماعي وراء الحظ السعيد والسلام للعام المقبل، وفي منتصف الليل، يتوافد الناس إلى الشواطئ لمشاهدة الألعاب النارية في السماء الليل، وبعد ذلك، يتم إلقاء الزهور في البحر.

إسبانيا

يتناول الأشخاص الساعة 12 بعد منتصف الليل العنب، لجلب الحظ السعيد والرخاء في العام الجديد، ويعود تاريخ هذا التقليد الفريد إلى عام ١٨٩٥.