تنظيم الاتصالات يفتتح فرعه بالغردقة تجريبيا لتعزيز جودة الخدمات

افتتح محمد الريدي، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون المالية والإدارية، وحسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة، فرع الجهاز الجديد بمدينة الغردقة بشكل تجريبي، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز الهادفة إلى التوسع الجغرافي وتعزيز تواجده بالمحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات مستخدمي خدمات الاتصالات.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، يأتي افتتاح فرع الغردقة ضمن خطة الجهاز لدعم محافظات البحر الأحمر والمناطق السياحية، وتيسير حصول المواطنين والزائرين على خدمات الجهاز المختلفة، والتي تشمل تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي المتعلق بحقوق المستخدمين.

ويُعد افتتاح فرع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمدينة الغردقة إضافة جديدة لشبكة فروع الجهاز المنتشرة بالفعل بعدد من محافظات الجمهورية، والتي تشمل القاهرة والجيزة والإسماعيلية والإسكندرية، إلى جانب فروعه في محافظات الدلتا ومحافظة أسيوط، بما يعكس حرص الجهاز على تعزيز انتشاره الجغرافي وتسهيل وصول خدماته لكافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وعلى هامش الافتتاح، تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الغردقة، وذلك في إطار التنسيق المشترك ومتابعة سير العمل، وبحث آليات التعاون بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وبما يدعم جهود الجهاز في أداء مهامه التنظيمية والرقابية بالمحافظة.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التشغيل التجريبي للفرع يهدف إلى تقييم كفاءة الخدمات المقدمة وقياس احتياجات المواطنين تمهيدًا للتشغيل الكامل، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وفق أعلى معايير الجودة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

ويواصل الجهاز تنفيذ خطته التوسعية لافتتاح المزيد من الفروع ومراكز الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والارتقاء بمنظومة الاتصالات في مصر.