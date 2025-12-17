نجم الأهلي السابق: ما يحدث مع حسام حسن «"مش موجود في العالم"

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، مواصلة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي أفشة تدريباته التأهيلية، وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكد النادي الأهلي أن الاعب يخوض تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية.

وخاض أفشة فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات التي وضعها الجهاز الطبي، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن أفشة قد اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب التي تقام في قطر.