مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

0 0
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

بعد اصابته مع المنتخب".. الأهلي يعلن تطورات جديدة بشأن حالة لاعبه

كتب : محمد عبد الهادي

05:29 م 17/12/2025
    احتفال أفشة
    محمد مجدى أفشة (2)
    أفشة
    افشة
    أفشة
    محمد صلاح يهدي قميصه إلى أفشة
    عمر جابر وأفشة

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، مواصلة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي أفشة تدريباته التأهيلية، وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكد النادي الأهلي أن الاعب يخوض تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية.

وخاض أفشة فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات التي وضعها الجهاز الطبي، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن أفشة قد اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب التي تقام في قطر.

افشة الأهلي محمد مجدي أفشة إصابة أفشة

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

