

بينما يعرف فيتامين D بدوره الحيوي في تعزيز صحة العظام والجهاز المناعي، يحذر الأطباء من أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وفقا لموقع RadioSputnik.ru، فمكملات الفيتامين، إذا استخدمت بجرعات عالية جدا أو بدون استشارة طبية، قد تتسبب في آثار ضارة قد تتراوح بين مشاكل الهضم إلى فشل الكلى.

عواقب الجرعة الزائدة

وفقا للدكتورة تاتيانا جاروفسكايا، أخصائية التغذية السريرية والجهاز الهضمي، فإن فيتامين D ليس مجرد فيتامين عادي، بل يرتبط بالهرمونات، إذ توجد مستقبلاته في معظم خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء.

وأضافت أن هذا الفيتامين قابل للذوبان في الدهون، ما يجعله يتراكم في الأنسجة الدهنية لعدة أشهر، على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء التي تطرح بسرعة من الجسم.

علامات ارتفاع مستوى فيتامين D

تشمل الأعراض التي قد تظهر عند تراكم الفيتامين:

-الإسهال وكثرة التبول، ما يدل على محاولة الجسم التخلص من الفائض.

-الصداع والغثيان وعسر الهضم.

-اضطراب استقلاب الكالسيوم والفوسفور واختلال توازن الإلكتروليتات.

-الضعف وهشاشة العظام.

-القصور الكلوي، نظرا لأن التخلص من الفائض يتم عبر الكبد والكلى.

نصائح للوقاية والعلاج

توصلت الطبيبة إلى أن ظهور هذه الأعراض أثناء تناول مكملات فيتامين D يستدعي استشارة الطبيب فورا وتعديل الجرعة.

وفي بعض الحالات، قد يصف الطبيب جرعات عالية لفترة محددة، ثم يجري فحصا لمستوى الفيتامين قبل تعديل الجرعة.

وعند ملاحظة أعراض الجرعة الزائدة، يجب التوقف عن تناول الفيتامين، وقد يصف الطبيب مواد ماصة وعلاجات لإزالة السموم.