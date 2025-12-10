من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة، موجة من القلبات الجوية، تؤدي عادة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بنزلات البرد، والفيروسات التنفسية التي تتطلب عناية منزلية عبر تناول المشروبات الساخنة إلى جانب الأدوية.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أهمية الاعتماد على بعض المشروبات الطبيعية التي تسهم في تعزيز المناعة وتقليل فرص التعرض للعدوى الفيروسية، نظرا لاحتوائها على مركبات مضادة للميكروبات والالتهابات.

وأوضح "شهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" أن تناول مشروبات غنية بمضادات الأكسدة تلعب دورا محوريا في دعم الجهاز المناعي، خلال فترة التقلبات الجوية.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية، أن مشروب الليمون بالعسل والزنجبيل، وهو المزيج الأكثر فاعلية في تهدئة التهابات الحلق ورفع المناعة بفضل فيتامين C ومركبات الزنجبيل المضادة للميكروبات.

وأوصى بتناول الحليب بالكركم، لأن الكركمين الموجود في الكركم يعمل كمضاد قوي للالتهابات، ويخفف أعراض نزلات البرد، خاصة عند تناوله دافئا قبل النوم.

وأشار إلى أهمية تناول مشروب الجنزبيل بالعسل مرة في اليوم، من أجل مد الجسم بفيتامين C ومركبات مضادة للميكروبات من شأنها المساعدة في تهدئة التهابات الحلق.

